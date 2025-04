1 Sylvie Meis reflektiert über ihr Liebesleben. Foto: Willy C. Randerath / wcrART / Action Press

Model und Moderatorin Sylvie Meis feiert in wenigen Tagen ihren 47. Geburtstag. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr Privatleben und reflektiert über ihr Liebesleben. Es sei eine "Achterbahnfahrt" gewesen.











Model und Moderatorin Sylvie Meis feiert am 13. April ihren 47. Geburtstag. Auf Instagram enthüllte sie in den vergangenen Stunden in ihren Stories einige vorgezogene Präsente wie Blumensträuße und Handtaschen und zeigt sich zudem in verschiedenen eleganten Roben.