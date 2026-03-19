Das Nachtleben, die Kultur und der generelle Vibe: Welche Großstadt ist aktuell die beste der Welt? Ein neues Ranking soll diese Frage klären. Unter den Top 50 landet nur eine deutsche Metropole.

In welcher Großstadt rund um den Globus lebt es sich im Jahr 2026 am besten? Dieser Frage ist "Time Out" nachgegangen. Für die Erhebung wurden die Meinungen von insgesamt mehr als 100 Experten des Magazins und über 24.000 Menschen aus 150 internationalen Städten eingeholt. Unterschiedlichste Faktoren sind eingeflossen - darunter das Nachtleben vor Ort, das Kulturangebot, die Foodszene, wie glücklich man sich in der Stadt fühlt, wie erschwinglich alles ist und welche generelle Atmosphäre eine Stadt versprüht.

Diese deutsche Großstadt ist dabei Was dabei herausgekommen ist, ist eine Liste mit den Top-50-Metropolen rund um den Globus. Nur eine deutsche Stadt hat es in das Ranking geschafft, und das nicht auf einen der vorderen Plätze. Berlin rangiert auf Platz 28. In der Umfrage sind besonders die gebotene Kultur und das Essen beliebt, außerdem wird die deutsche Hauptstadt am zweithäufigsten in der Erhebung als "lebhaft" beschrieben - gleichauf mit London.

Das ist die Siegerstadt

Allen anderen Städten voran etabliert sich das australische Melbourne als "beste Stadt der Welt für das Jahr 2026". Vor allem jüngere Menschen sind hier sehr zufrieden. Melbourne gilt in der Umfrage über alle Kriterien hinweg als drittbeste Stadt für Personen aus der Generation Z. 94 Prozent aller Einheimischen lieben die Gastro-Szene, 92 Prozent schätzen Kunst und Kultur. 77 Prozent stürzen sich hier gerne ins Nachtleben.

Die anderen Großstädte in der Top Ten

Auf dem zweiten Rang geht es weiter nach Asien. Shanghai in China punktet vor allem in Sachen Erschwinglichkeit. 90 Prozent der Befragten sagten, dass etwa ein Kaffee oder ein Kinobesuch nicht die Welt kosten. 88 Prozent sind sich einig, dass essen gehen gut bezahlbar ist. Auf Platz drei landet erstmals eine europäische Stadt: die schottische Hauptstadt Edinburgh. Das Essen und die Kultur werden hier lobend hervorgehoben, besonders gute Noten bekamen aber auch die Grünflächen mit 91 Prozent. Im Vergleich ist Edinburgh darüber hinaus die Stadt mit der besten Fußläufigkeit.

Das bereits erwähnte London sichert sich die Vier. Die Experten des Magazins sehen die englische Hauptstadt neben dem japanischen Tokio sogar ganz vorne. Kultur und Kunst sind hier geradezu unschlagbar, wie 99 Prozent der Teilnehmenden finden, die die Szene als "gut" oder "unglaublich" beschreiben. Auf Platz fünf folgt der Big Apple. 78 Prozent halten New York City demzufolge für "den aufregendsten Ort der Welt".

Kapstadt in Südafrika landet auf der Sechs. In keiner anderen Metropole sprechen so viele Menschen - nämlich 86 Prozent - von ihrem Wohnort so häufig als "schönste Stadt der Welt". Mexiko-Stadt folgt auf Rang sieben. Hier lieben 85 Prozent die vielen kleineren Geschäfte und ortsansässigen Erzeuger. Das thailändische Bangkok schnappt sich Platz acht. Gut 80 Prozent erfreuen sich dort an den alltäglichen Interaktionen und Erlebnissen. Das südkoreanische Seoul rangiert auf der Neun. Auch hier empfinden 79 Prozent, dass ihre Stadt sie glücklich macht. Tokio beschließt die Top Ten. Wie in der Siegerstadt Melbourne fühlen sich dort besonders viele Menschen aus der Generation Z wohl.