Das Nachtleben, die Kultur und der generelle Vibe: Welche Großstadt ist aktuell die beste der Welt? Ein neues Ranking soll diese Frage klären. Unter den Top 50 landet nur eine deutsche Metropole.
In welcher Großstadt rund um den Globus lebt es sich im Jahr 2026 am besten? Dieser Frage ist "Time Out" nachgegangen. Für die Erhebung wurden die Meinungen von insgesamt mehr als 100 Experten des Magazins und über 24.000 Menschen aus 150 internationalen Städten eingeholt. Unterschiedlichste Faktoren sind eingeflossen - darunter das Nachtleben vor Ort, das Kulturangebot, die Foodszene, wie glücklich man sich in der Stadt fühlt, wie erschwinglich alles ist und welche generelle Atmosphäre eine Stadt versprüht.