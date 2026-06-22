Rapper Haftbefehl hat verkündet, dass er derzeit "emotional und körperlich nicht in der Verfassung" für Auftritte ist. Prominente Kolleginnen und Kollegen reagierten bereits auf die emotionale Botschaft.

Sorge um einen der erfolgreichsten deutschen Rapper: Nachdem Haftbefehl (40) zwei große Festivalauftritte abgesagt hatte, blieb zunächst offen, warum der Musiker nicht auf der Bühne stand. Am Sonntagabend hat der 40-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, sein Schweigen gebrochen und erklärt, sich eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen zu nehmen.

Auf seinem Instagram-Account schrieb der Rapper, es falle ihm nicht leicht, die Sache öffentlich zu machen. "Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe", heißt es in dem Statement. "Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten."

"Ich kämpfe jeden Tag"

Die "große Aufmerksamkeit" nach der Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" und "der ganze Rummel" hätten ihn zusätzlich belastet, schildert Haftbefehl. In der Doku spricht der gebürtige Offenbacher offen über seine Kindheit, seine Drogensucht und seinen Kokainkonsum. Thematisiert werden auch die Folgen: Nach einer Überdosis musste Haftbefehl den Schilderungen zufolge wiederbelebt werden.

Wie der Rapper nun ausführte, brauche er Ruhe und Zeit, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen. Nähere Angaben zu seinem konkreten Zustand macht der Musiker nicht. "Ich kämpfe jeden Tag daran, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffe, dass ihr Verständnis für meine Situation habt." Er bedanke sich bei seinen Fans für deren Support, Geduld und Respekt. Unterzeichnet ist die Nachricht schlicht mit "Euer Aykut".

Kai Pflaume: "Du wirst noch gebraucht"

Rasch sammelten sich viele Kommentare unter dem Beitrag, darunter auch von etlichen Prominenten. Rapper-Kollegen meldeten sich, Samra etwa schrieb: "Ganz viel Kraft habibi! Du schaffst das". Massiv wünschte "viel Kraft und Gesundheit mein Bruder". Sängerin Elif hinterließ ein rotes Herz. Mia-Julia kommentierte mit: "Viel Kraft wünsche ich dir." Ikke Hüftgold betonte: "Einzig richtiger Schritt! Und Hut ab für Deine Offenheit, darüber zu sprechen! Alles Gute!" Auch Jan Delay schickte "alle Kraft und Geduld der Welt!" Und Moderator Kai Pflaume schrieb: "Erhol Dich gut. Du wirst noch gebraucht."

Zwei Absagen kurz hintereinander

Haftbefehls Erklärung folgte nur wenige Stunden auf die jüngste kurzfristige Absage. Am Samstagabend sollte er beim Heroes Festival in Geiselwind zu den Top-Acts zählen. Kurz vor dem geplanten Auftritt hieß es jedoch, der Rapper habe abgesagt. Für ihn sprang spontan Ski Aggu (28) ein. Schon Anfang Juni hatte Haftbefehl einen Auftritt beim World Club Dome in Frankfurt am Main platzen lassen. Wie lange sich Haftbefehl eine Auszeit nimmt, ist bislang offen. Anfang Juli sollte der Rapper eigentlich beim Open-Air-Fest Frauenfeld sowie beim splash!-Festival auftreten. Für den Herbst stehen laut Tourplan Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin im Kalender.