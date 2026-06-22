Rapper Haftbefehl hat verkündet, dass er derzeit "emotional und körperlich nicht in der Verfassung" für Auftritte ist. Prominente Kolleginnen und Kollegen reagierten bereits auf die emotionale Botschaft.
Sorge um einen der erfolgreichsten deutschen Rapper: Nachdem Haftbefehl (40) zwei große Festivalauftritte abgesagt hatte, blieb zunächst offen, warum der Musiker nicht auf der Bühne stand. Am Sonntagabend hat der 40-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, sein Schweigen gebrochen und erklärt, sich eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen zu nehmen.