Erneut sorgt eine Musikerin mit einer kurzfristigen Konzertabsage für Aufsehen. Anastacia hat am Sonntagabend nur eine Stunde vor Beginn ihren Aufritt in Freiburg abgeblasen. Grund sei eine akute Erkrankung, wie der Veranstalter mitteilte.

Eigentlich sollte die US-amerikanische Sängerin Anastacia (55) am Sonntagabend (4. August) beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg auftreten. Doch nur eine Stunde vor dem Konzert, das um 20 Uhr im Zirkuszelt beginnen sollte, hat sie den Auftritt abgesagt.

"Von den Ärzten wurde mir angeraten, nicht aufzutreten"

Die Veranstalter teilten die Hiobsbotschaft auf ihrer Instagramseite mit folgenden Worten mit: "Aufgrund einer akuten Erkrankung ist Anastacia nicht in der Lage aufzutreten. Daher muss das Konzert kurzfristig abgesagt werden." Man bemühe sich, das Konzert auf das nächste Zelt-Musik-Festival im Jahr 2025 zu verschieben, die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand wurden nicht gemacht. Da Anastacia bereits zweimal gegen Brustkrebs kämpfte, machen sich viele Fans nun große Sorgen.

Auch Anastacia meldete sich mit einem Statement auf ihrer Instagramseite und erklärte ihren Fans, dass ihr die Absage "so leid" tue. "Von den Ärzten wurde mit angeraten, nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann." Ihr Team arbeite daran, einen neuen Termin zu finden. "Also haltet bitte die Augen offen für Neuigkeiten in den nächsten Tagen. Nochmals Entschuldigung und ich hoffe, euch alle bald zu sehen."

Auch andere Künstler plagten gesundheitliche Probleme

Anastacia ist nicht die einzige Musikerin, die in diesem Sommer ihre Fans mit einer kurzfristigen Absage in Schrecken versetzt. Etwa Lena Meyer-Landrut (33) musste gleich mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen. Auch die Band Pur sagte Ende Juli ihr zweites Hamburg-Konzert wegen eines grippalen Infekts ab.