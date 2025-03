Nicht immer das Trio: Diese Stars saßen mal in der Lets Dance-Jury

1 Jorge González (li.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind seit 2013 das Dreamteam in der "Let's Dance"-Jury. Foto: RTL / Robert Grischek

Joachim Llambi, Jorge González und Motsi Mabuse gehören zu "Let's Dance" wie das Tanzparkett und die Rumba. Und auch wenn die drei als echte Urgesteine der Show zählen, gab es Staffeln, in denen andere Stars am Jurypult Platz nahmen.











Seit 21. Januar heißt es wieder: "Let's Dance!" In der Jury der beliebten Tanzshow sitzen auch in der 18. Staffel die bekannten Gesichter Joachim Llambi (60), Jorge González (57) und Motsi Mabuse (43). Und das ist keine Überraschung - schließlich gehört das Trio fest zur Sendung und sorgt jedes Jahr mit lustigen Sprüchen für Lacher. "Let's Dance" ohne Llambi, Motsi und Jorge? Unvorstellbar - oder? Denn tatsächlich saßen in den ersten fünf Staffeln noch andere Stars in der Jury.