Julia Roberts sorgt auf den Straßen New Yorks für Aufsehen. Die Oscarpreisträgerin kombiniert einen extravaganten Trenchcoat mit Shakespeare-Porträt aus der Libertine-Kollektion mit einem Pulloverkleid, das das Gesicht ihres Regisseurs Luca Guadagnino zeigt.
Julia Roberts (57) hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Alltag modische Akzente setzt - und dass sie Kleidung mit Gesichter-Prints mag. Am Mittwoch wurde die Schauspielerin in New York City in einem Outfit gesichtet, das ihre Verbundenheit zur Literatur und zum Film gleichermaßen zum Ausdruck brachte.