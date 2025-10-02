Julia Roberts sorgt auf den Straßen New Yorks für Aufsehen. Die Oscarpreisträgerin kombiniert einen extravaganten Trenchcoat mit Shakespeare-Porträt aus der Libertine-Kollektion mit einem Pulloverkleid, das das Gesicht ihres Regisseurs Luca Guadagnino zeigt.

Julia Roberts (57) hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Alltag modische Akzente setzt - und dass sie Kleidung mit Gesichter-Prints mag. Am Mittwoch wurde die Schauspielerin in New York City in einem Outfit gesichtet, das ihre Verbundenheit zur Literatur und zum Film gleichermaßen zum Ausdruck brachte.

Die Hollywood-Ikone trug einen schwarzen Trenchcoat aus der Libertine Frühjahrskollektion 2026, der mit einem großformatigen Porträt von William Shakespeare verziert ist. Laut "WWD" war das Stück erst wenige Wochen zuvor im September bei der Libertine New York Fashion Show auf dem Laufsteg präsentiert worden. Roberts gehört damit zu den ersten Prominenten, die das Design in der Öffentlichkeit trugen.

Hommage an den Regisseur

Besonders ungewöhnlich war ihre Kombination mit einem Pulloverkleid, das das Gesicht von Luca Guadagnino (54, "Call Me by Your Name") zeigte. Der italienische Filmemacher führte Regie bei Roberts' neuem Film "After the Hunt", der demnächst in die Kinos kommt. Die Schauspielerin komplettierte ihren Look mit schwarzen Strumpfhosen, schwarzen Lackleder-Pumps mit spitzer Kappe, einer schwarzen Handtasche und einer Sonnenbrille mit dickem Rahmen. Ihr charakteristisches kastanienbraunes Haar war zu einer Hochsteckfrisur zusammengebunden.

Der Auftritt erfolgte unmittelbar vor Roberts' Termin in der "Late Show with Stephen Colbert". Während der gesamten Promo-Tour zu "After the Hunt" hat die Schauspielerin immer wieder Outfits getragen, die die Gesichter von Regisseur Guadagnino und ihrem Co-Star Andrew Garfield (42) zeigen.

Im Thriller "After the Hunt" spielt Roberts die Rolle Alme, eine stoische Universitätsprofessorin an der Elite-Uni Yale, die einen befreundeten Professor (Garfield) verteidigt, der von einer Studentin (Ayo Edebiri) der sexuellen Nötigung beschuldigt wird.

Nicht der erste Gesichter-Look

Die jüngsten Outfits sind nicht die ersten Gesichter-Looks, mit denen Julia Roberts zu sehen war. Auch bei der Verleihung des Kennedy-Preises 2022, als George Clooney (64) für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, hatte sie ein solches an.

Das Kleid von Moschino-Kreativdirektor Jeremy Scott war komplett mit gerahmten Clooney-Fotos versehen - gedacht als humorvoller Tribut an ihren langjährigen Freund und Kollegen.