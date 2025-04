Julian Engels ist am 22. April 32 Jahre alt geworden. Sarah Engels (32) hat ihrem Ehemann in einem Instagram-Post liebevoll gratuliert und die Gelegenheit genutzt, ihm "endlich mal Dinge zu sagen, die ich viel zu selten ausspreche, obwohl ich sie jeden Tag fühle", schreibt sie in ihrem Beitrag.

Sarah Engels: "Du bist mein Fels in der Brandung"

Sie sei unglaublich glücklich und stolz, dass sie ihren Ehemann in ihrem Leben gefunden habe, erklärt sie in dem Posting mit einem Pärchenbild der beiden aus Mauritius. Des Weiteren zählt die Sängerin auf, was die Beziehung der beiden ausmacht: "Durch dich habe ich eine Art zu leben kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, aber die ich heute mehr liebe als alles andere. Dieses Gefühl, das Leben wirklich zu spüren, es als Geschenk zu sehen, genauso wie wir beide es tun. Ich liebe es, dass wir in so vielen Dingen gleich ticken, dass wir die Welt auf die gleiche Weise betrachten."

Ihrem Ehemann macht sie zudem Komplimente: "Du bist für mich nicht einfach nur mein Mann. Du bist mein Fels in der Brandung. Der beste Vater, der Mensch, der mich wirklich sieht - nicht nur von außen, sondern tief in meinem Inneren. Du erkennst die Dinge, vor denen ich Angst habe, und statt wegzulaufen, bleibst du. Du gibst mir Halt. Immer." Sie wisse, dass sich ihr Ehemann immer ein Zuhause gewünscht habe und einen Ort, an dem er gebraucht werde. "Ich brauche dich - mehr, als ich es je in Worte fassen könnte. Wir brauchen dich. Du bist mein Zuhause - Ich liebe dich."

Sarah Engels und der Ex-Fußballer Julian Büscher sind seit Mai 2021 verheiratet und haben gemeinsam Tochter Solea (3). Das Paar präsentiert auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig glückliche Einblicke in sein Familienleben. Mit Engels' Ex-Ehemann Pietro Lombardi (32) hat Sarah Engels Sohn Alessio (9). Im Rahmen eines Streits um den Umgang seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) mit Alessio kam es zwischen Sarah Engels und Lombardi zuletzt immer wieder zu öffentlichen Streitigkeiten.