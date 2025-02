Erstmals auch Paare dabei Mit Calvin Kleinen und einer Neuerung: "Ex on the Beach" kehrt zurück

Neben Datingshow-Veteran Calvin Kleinen und seinem Bruder Marvin hält die sechste Staffel von "Ex on the Beach" eine Premiere bereit: Zum ersten Mal treffen auch Paare auf ihre Ex-Partner - und die beiden Pärchen teilen eine brisante Vergangenheit.