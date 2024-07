(paf/spot) 26.07.2024 - 15:55 Uhr , aktualisiert am 26.07.2024 - 15:55 Uhr

Während der Übertragung der "Tagesthemen" hat Susanne Daubner einen ungewollten Lachanfall bekommen. Grund dafür war ein Missgeschick ihrer Moderations-Kollegin.











Susanne Daubner (63) hat die "Tagesthemen" am Donnerstag (25. Juli) mit einem unfreiwilligen Lachanfall aufgelockert. Die TV-Moderatorin setzte gerade zum Sprechen an, als sie eine Stimme aus dem Off unterbrach. Daraufhin konnte die Nachrichtensprecherin ihr Lachen nicht mehr verbergen.