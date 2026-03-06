Pietro Lombardi hat nach der Trennung weiterhin Gefühle für Laura Maria Rypa. Das machte der Sänger jetzt unmissverständlich deutlich. Dennoch sei er glücklich mit der aktuellen Situation.

Pietro Lombardi (33) ist noch nicht über Laura Maria Rypa (30) hinweg. Im vergangenen August hatte Rypa die Trennung bekannt gegeben. Seit Beginn ihrer Beziehung waren sie mehrfach getrennt, doch diesmal schien das Liebes-Aus endgültig. Jetzt öffnete Lombardi diese Tür wieder. In Oliver Pochers (48) Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gab er zu: "Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch." Sofort ergänzte er: "Aber wir sind halt nicht zusammen."

Der Sänger erklärte, wie ihr Verhältnis heute aussehe. "Wenn du mich jetzt fragen würdest: 'Liebst du diese Frau noch?' Ja. Sind wir zusammen? Nein. Gehen wir in Urlaub zusammen? Ja", ging er auch auf die gemeinsame Dubai-Reise im Janaur ein. Lombardi stellte klar, dass sie seit ihrer Trennung "nicht einmal was miteinander" gehabt hätten.

Wie geht es mit ihnen weiter?

Ein Liebes-Comeback schließt Lombardi trotzdem nicht aus. Auf eine Frage, ob es dazu kommen könne, antwortete er laut RTL im "Punkt 12"-Interview: "Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir waren ja fünf, sechsmal getrennt. Aber der größte Wunsch von mir als auch von ihr war immer eine Familie zu sein und auch zu bleiben." Seine endgültige Antwort ließ er offen: "Man weiß nie, was die Zukunft bringt."

In einem Punkt ist er sich jedoch sicher: Der ehemalige "DSDS"-Sieger will derzeit keine anderen Frauen kennenlernen. "Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da ist schon noch eine Frau im Kopf", sagte er im Interview. Zwischen ihm und Rypa sei alles super, betonte er zudem. "Wir sind glücklich und respektieren uns." Das sei auch für die Kinder gut.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben zwei Söhne, die im Janaur 2023 und August 2024 zur Welt kamen. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (33) hat Lombardi außerdem Sohn Alessio (10). 2016 trennte sich das Paar.