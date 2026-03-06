Pietro Lombardi hat nach der Trennung weiterhin Gefühle für Laura Maria Rypa. Das machte der Sänger jetzt unmissverständlich deutlich. Dennoch sei er glücklich mit der aktuellen Situation.
Pietro Lombardi (33) ist noch nicht über Laura Maria Rypa (30) hinweg. Im vergangenen August hatte Rypa die Trennung bekannt gegeben. Seit Beginn ihrer Beziehung waren sie mehrfach getrennt, doch diesmal schien das Liebes-Aus endgültig. Jetzt öffnete Lombardi diese Tür wieder. In Oliver Pochers (48) Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gab er zu: "Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch." Sofort ergänzte er: "Aber wir sind halt nicht zusammen."