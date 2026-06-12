Kronprinz Haakon hat einen weiteren Termin sausen lassen. Er möchte für seine schwer kranke Ehefrau Mette-Marit da sein.

Jeden Freitag um 11 Uhr hält der norwegische König seinen Staatsrat ab - eine feste Institution, an der in der Regel auch Kronprinz Haakon (52) teilnimmt. An diesem Freitag war sein Platz leer, im offiziellen Programm ist nur der Name von Harald V. (89) zu lesen. Laut dem Königshaus wurde das ursprünglich eingeplante Erscheinen des Kronprinzen kurzfristig gestrichen. Die Begründung, die der Hof der Zeitung "Aftenposten" mitteilte, war unmissverständlich: Haakons Programm werde angepasst, um mehr Zeit mit der Kronprinzessin verbringen zu können.

Hintergrund ist die lebensbedrohliche Lungenfibrose, an der Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet. Die Erkrankung ist seit 2018 bekannt, hat sich zuletzt aber erheblich verschlechtert. Das norwegische Königshaus bestätigte, dass die Kronprinzessin nach eingehenden medizinischen Untersuchungen auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. "Der Verlauf der Lungenerkrankung der Kronprinzessin ist ernst", hieß es Anfang Juni in dem offiziellen Statement.

Die Sitzung ist nicht der erste Termin, den Haakon in diesen Tagen auslässt. Bereits am Dienstag hatte er seine Teilnahme am Fußball-Länderspiel Norwegen gegen Österreich im Ullevaal-Stadion abgesagt. Für ihn sprangen Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) ein. Und auch die Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares am 13. Juni in Stockholm wird Haakon nicht besuchen - eine Absage mit symbolischem Gewicht, denn derartige Jubiläen unter befreundeten Königshäusern werden selten ausgelassen.

Haakon hatte diese Woche jedoch noch mehrere Termine absolviert: Er nahm an der Feier zum 25-jährigen Jubiläum der von ihm und Mette-Marit gegründeten Stiftung teil, führte die Inspektion der Königsgarde durch und empfing den kenianischen Präsidenten zu einer Audienz.

Silberhochzeit verschoben, Tochter kehrt zurück

Die Erkrankung verändert auch die Familienplanung über den Alltag hinaus. Das Kronprinzenpaar wird die Feierlichkeiten zu seiner Silberhochzeit, die für August 2026 vorgesehen waren, verschieben. Mette-Marit wird zudem nicht an der für September geplanten Provinzreise teilnehmen. Bis zur Operation sei es ihr nicht möglich, zu arbeiten oder offizielle Termine wie gewohnt wahrzunehmen, teilte das Königshaus mit.

Besonders bewegend ist die Entscheidung ihrer Tochter: Prinzessin Ingrid Alexandra kehrt aus Australien zurück. Sie wird ihr Studium im Herbst im Rahmen eines Austauschprogramms von der Universität Sydney an die Universität Oslo verlegen - um in dieser Zeit näher bei ihrer Familie zu sein.