Kronprinz Haakon hat einen weiteren Termin sausen lassen. Er möchte für seine schwer kranke Ehefrau Mette-Marit da sein.
Jeden Freitag um 11 Uhr hält der norwegische König seinen Staatsrat ab - eine feste Institution, an der in der Regel auch Kronprinz Haakon (52) teilnimmt. An diesem Freitag war sein Platz leer, im offiziellen Programm ist nur der Name von Harald V. (89) zu lesen. Laut dem Königshaus wurde das ursprünglich eingeplante Erscheinen des Kronprinzen kurzfristig gestrichen. Die Begründung, die der Hof der Zeitung "Aftenposten" mitteilte, war unmissverständlich: Haakons Programm werde angepasst, um mehr Zeit mit der Kronprinzessin verbringen zu können.