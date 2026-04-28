„Nicht am Menschen sparen“: Kampagne gegen Sozialkürzungen startet mit XXL-Aktion in Stuttgart

1 Ein Bündnis von 15 sozialen Einrichtungen und Verbänden startet am 5. Mai die landesweite Kampagne „Nicht am Menschen sparen“ (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Steinach/IMAGO/Sascha Steinach

Ein Bündnis von 15 Einrichtungen startet am 5. Mai die Kampagne „Nicht am Menschen sparen“. Zum Protesttag demonstrieren Betroffene ab 17 Uhr vor der Diakonie Stetten gegen Kürzungen.











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Ein Bündnis von 15 sozialen Einrichtungen und Verbänden startet am 5. Mai die landesweite Kampagne „Nicht am Menschen sparen“. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung protestieren Betroffene, Angehörige und Fachkräfte ab 17 Uhr vor der Diakonie Stetten gegen Kürzungen im Sozialbereich, wie das Diakonische Werk Württemberg am Dienstag mitteilte.