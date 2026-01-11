2 Leon Draisaitl mit seinem Hund Bowie. Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa

Familie auf dem Eis, Hund mittendrin: Die Oilers feiern Leon Draisaitl für einen NHL-Rekord. Für einen Sieg gegen die LA Kings reicht es später aber nicht.











Edmonton - Leon Draisaitl ist von den Edmonton Oilers für seine 1000 Scorerpunkte in der NHL im Beisein seiner Familie geehrt worden. Neben seiner Frau Celeste und seinem Hund Bowie standen auch Mutter Sandra und Vater Peter Draisaitl auf dem Eis im Rogers Place in Edmonton, als die Oilers ihren deutschen Star-Angreifer vor der Partie gegen die Los Angeles Kings für den Meilenstein würdigten. Draisaitl hatte die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten im Dezember als erster deutscher Eishockey-Profi in der NHL durchbrochen.