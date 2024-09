NGO muss gehen: Russland wirft Ärzte ohne Grenzen raus

1 Kreml-Chef Putin Foto: AFP/ALEXANDER KAZAKOV

Russland wirft eine weitere westliche Nichtregierungsorganisation aus dem Land. Mit Ärzte ohne Grenzen trifft es eine der weltweit renommiertesten Organisationen.











Die russische Regierung hat die Zweigstelle der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen nach deren Angaben aus dem NGO-Register gestrichen und damit die weitere Arbeit im Land untersagt. Sie müsse daher ihre Aktivitäten in der Russischen Föderation einstellen, gab die Organisation in einer Pressemitteilung bekannt und berief sich auf einen Brief der russischen Regierung vom August.