NFL: Weitere Chance auf Einsatz für Stuttgarter Football-Profi Johnson

Die Texans bejubeln erstmals in ihrer Geschichte auswärts einen Sieg in den Playoffs. Für den Stuttgarter Jakob Johnson gibt es damit eine weitere Chance auf einen Einsatz.
Die Pittsburgh Steelers haben ihr Playoff-Heimspiel gegen die Houston Texans verloren und damit womöglich die NFL-Karriere von Quarterback-Star Aaron Rodgers beendet. Die Texans holten in Pittsburgh ein am Ende deutliches 30:6, verbuchten den ersten Auswärtssieg ihrer Playoff-Geschichte und treffen nun am kommenden Sonntag in der Divisional-Round auf die New England Patriots.