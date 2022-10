1 Jakob Johnson macht im Spiel gegen die Kansas City Chiefs einige Yards für die Las Vegas Raiders. Foto: IMAGO/Denny Medley

Jakob Johnson stand bei allen NFL-Spielen der Las Vegas Raiders in dieser Saison auf dem Feld – für nächstes Frühjahr plant der gebürtige Stuttgarter eine besondere Aktion in seiner Heimat.















Am vergangenen Wochenende hatte Jakob Johnson wieder Grund zum Jubeln – mit den Las Vegas Raiders feierte der Stuttgarter einen 38:20-Erfolg über die Houston Texans, es war der zweite Saisonsieg bei vier Niederlagen. Zwar erzielte der 27-Jährige gegen die Texans keine Punkte, was auf seiner Position in der Offense (Fullback) auch nicht seine primäre Aufgabe darstellt, doch Jakob Johnson stand bei allen sechs Partien seines neuen Clubs für mindestens einen Spielzug auf dem Feld. Auch in den Special Teams bekommt der Deutsche immer wieder Spielzeit. Gegen die Kansas City Chiefs wurde der Hüne (1,91 Meter/125 kg) auch von TV-Experte und Ex-Quarterback Troy Aikman ausdrücklich für seine exzellente Blockarbeit gelobt. Gegen das Team von Star-Spielmacher Patrick Mahomes gab es zwar eine denkbar knappe 29:30-Niederlage, aber Johnson fing sogar einen Pass seines Quarterbacks Derek Carr für fünf Yards Raumgewinn.

Obwohl eine Saison in der NFL extrem fordernd ist und wenig Zeit für andere Beschäftigungen neben Training, Spielvorbereitung und Reisen bleibt, ist der ehemalige Spieler der Stuttgart Scorpions mit den Gedanken immer wieder in der alten Heimat – und bringt das auch optisch zum Ausdruck. Im Trikot seines Lieblingsclubs VfB Stuttgart hat er einen Post auf Instagram gestellt, in dem er sich schon auf seinen nächsten Heimaturlaub freut – und darauf, dass er sich nach Ende der NFL-Saison im kommenden Frühjahr wieder unauffällig ins Stadion auf dem Wasen „sneaken“ will. Zuletzt war der Football-Profi am 8. März bei der Partie gegen Borussia Dortmund (0:2) in der Stuttgarter Arena.

Ganz so einfach wird’s kaum werden, unerkannt in die Mercedes-Benz-Arena zu gelangen – mittlerweile ist Jakob Johnson zumindest in und um Stuttgart bei nicht wenigen Sportfans bekannt, und sich beim VfB-Spiel irgendwie durchschmuggeln ist bei 191 Zentimetern Körpergröße nicht wirklich leicht. Immerhin freuen sich – wie die Reaktionen auf den Post belegen – schon VfB-Berater und Ex-Weltmeister Sami Khedira sowie das Maskottchen Fritzle auf den Besuch der Stuttgarter Football-Filiale in der Spielerstadt Las Vegas. Bis dahin werden die beiden Jakob Johnson fraglos wünschen, dass die Raiders noch ein paar Siege einfahren. An diesem Sonntag (18 Uhr MEZ) treffen sie auf die New Orleans Saints, die ebenfalls erst zwei Saisonsiege eingefahren haben.