NFL-Halbzeitshow an Weihnachten: Beyoncé performt mit Tochter Blue Ivy

Beyoncé (43) hat die Zuschauer während der Halbzeitshow der NFL-Weihnachtsspiele am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem besonderen Gast überrascht. Für den Abschluss ihrer Performance in Texas betrat ihre Tochter Blue Ivy Carter (12) die Bühne und schloss sich der Grammy-Gewinnerin sowie den Background-Tänzerinnen an. Zusammen führten sie einen Square Dance auf, alle passend zu Beyoncés aktuellem Album "Cowboy Carter" in weißer Cowgirl-Montur gekleidet.

Ihr ältestes Kind soll die Sängerin zudem in den Lyrics ihres Hits "Texas Hold 'Em" erwähnt haben, indem sie diese für den Auftritt abänderte. "Then spin me in the middle, Blue, I can't read your mind", trällerte sie Medienberichten zufolge über ihre und Jay-Zs (55) Tochter.

Prominente Duett-Partner an Beyoncés Seite

Die Halbzeitshow beim Spiel der Houston Texans gegen das Team der Baltimore Ravens tauften Medien zum "Beyoncé Bowl". Wie beim Super Bowl üblich, setzte Beyoncé auf eine spektakuläre Show mit Choreographien und prominenten Duetten. Auf einem weißen Pferd und in einem langen, weißen Federmantel ritt sie singend in die Arena ein. Später war die Sängerin in einem weißen Body mit Cut-outs an den Beinen und Silber funkelnden Verzierungen zu sehen.

Als ersten Duett-Partner holte sie den "A Bar Song"-Interpreten Shaboozey (29) auf die Bühne, mit dem sie ihren gemeinsamen Song "Sweet Honey Buckiin" sang. Auch Post Malone (29) war zu Gast und führte mit ihr die Kollaboration "Levii's Jeans" auf. Die Show beendete Beyoncé mit einem Knall: Die Musikerin wurde von einer Plattform hoch in die Luft gehoben, während ein auffälliges Banner mit der Aufschrift "Bang" von dem Plateau herabhing.

Beyoncé sammelte bereits 2013 als Headliner der Halbzeitshow des Super Bowls NFL-Erfahrung. Sie performte einige ihrer Hits und sang gemeinsam mit ihren Destiny's-Child-Kolleginnen Kelly Rowland (43) und Michelle Williams (45). 2016 betrat sie als Gast der Pop-Band Coldplay mit ihrem Lied "Formation" erneut den Rasen.

Auch Mariah Carey war dabei

Beyoncé war jedoch nicht als einziger Act in das Football-Spektakel am 25. Dezember involviert, das auf Netflix übertragen wurde. Den NFL Christmas Gameday eröffnete Mariah Carey (55) mit einer Performance ihres Weihnachts-Hits "All I Want For Christmas Is You". Vor entsprechend festlicher Kulisse und in einem funkelnden Outfit gab sie den Song zum Besten.

Die Sängerin trug einen rot-goldenen Body mit goldenen Fransen an den Schultern und kniehohe Stiefel in Schwarz. Ihre Haare legte sie für den Auftritt in glamouröse Wellen. Auch das Make-up im Soft-Glamour-Look ließ Carey strahlen.