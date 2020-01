NFL-Finale in Miami

1 Auch in Deutschland werden tausende Fans den Super Bowl vor dem Fernseher verfolgen. Foto: Shutterstock/Phoenixns

Der Super Bowl ist nicht nur das größte Sportereignis der Welt, sondern auch ein riesiges Unterhaltungsevent und Plattform für die kreativsten Werbespots des Jahres.

Miami - Durchschnittlich über 4,5 Millionen US-Dollar kostet es ein Unternehmen, einen 30-sekündigen Werbespot während der Übertragung des Super Bowls zu platzieren. Doch diese halbe Minute kann sich lohnen, immerhin gibt es kein Fernsehereignis, das weltweit so viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Finale der nordamerikanischen Football-Liga NFL, das dieses Jahr in Miami, Florida, stattfindet.

Wenn es um so viel Geld geht, muss die Werbezeit natürlich dementsprechend effektiv genutzt werden. Der Spot muss aus der Masse herausstechen und in Erinnerung bleiben. Deshalb wird man in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar wieder die kreativsten Clips des Jahres sehen. Einige Unternehmen fahren jedoch die Strategie, ihre Spots bereits im Vorfeld zu veröffentlichen oder die Menschen mit kleinen Teasern bereits neugierig zu machen. Deshalb können Sie hier schon die besten veröffentlichten Clips sehen.

Porsche

Der Stuttgarter Autobauer besinnt sich in diesem Jahr auf seine Wurzeln in der Landeshauptstadt. Im lustigen Verfolgungsjagd-Video ist unter anderem das Porsche-Museum in Zuffenhausen sowie der Stuttgarter Schlossplatz zu sehen.

Budweiser

Die amerikanische Biermarke hat sich 2020 bewusst dazu entschieden, den Spot bereits einige Tage vor dem Großereignis zu veröffentlichen, um Diskussionen anzuregen. Mit dem Clip fordert das Unternehmen den Umgang mit Stereotypen und den amerikanischen Patriotismus auf die Probe.

Old Spice

Die Drogeriemarke feiert das zehnjährige Jubiläum von „Old Spice Guy“. Die verrückte Werbefigur genießt inzwischen Kultstatus. In den diesjährigen Spots ist er als peinlicher Vater zurück, der seinen Sohn antreibt, ebenfalls herausragend zu riechen. Die Rückkehr eines Klassikers sozusagen.

Fabletics

Fabletics stellt Sportkleidung her und bewirbt beim Super-Bowl seine Leggins-Kollektion. Attraktive Frauen sowie die schwierige Motivation, etwas für seine Neujahrsvorsätze zu tun, darf dabei nicht fehlen. Wer auf Lacher hofft, sollte den Clip bis zum Ende anschauen.

Turbotax

Wir Menschen können alle möglichen verrückten Dinge, aber die Steuererklärung bedeutet für die meisten die Hölle auf Erden. Mit diesem paradoxen Fakt beschäftigt sich die Super-Bowl-Werbung von Turbotax auf humorvolle Art und Weise.

Hyundai

Als Beispiel für einen im Vorfeld platzierten Super-Bowl-Teaser sei hier das Hyundai-Video erwähnt. Darin ist der ehemalige Baseball-Star David Ortiz gemeinsam mit Comedian Rachel Dratch zu sehen, die seine Sprachtrainerin spielt. Der endgültige Spot könnte dementsprechend auf die Spracherkennung eines neuen Hyundai-Wagens abzielen, die auch mit starken Dialekten umgehen kann.