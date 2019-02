1 New England Patriots Wide Receiver Julian Edelman (links) und Star-Quarterback Tom Brady (rechts) feiern ihren Sieg über die Los Angeles Rams.Foto: dpa Foto:

Werbetreibende zahlen rund fünf Millionen Dollar für einen 30-Sekündigen-Werbespot beim Sportgroßereignis Super Bowl. Die Spots haben am meisten Aufsehen erregt.

Atlanta - Für Werbetreibende ist der Super Bowl jedes Jahr aufs Neue nicht nur ein sportliches Highlight. Sie geben Millionen für Werbeplätze aus und engagieren Hollywood-Stars für die kurzen Werbespots in den Übertragungspausen. Beim diesjährigen 53. Super Bowl kostete ein 30-Sekünder rund fünf Millionen US-Dollar (4,36 Millionen Euro).

Neben dem Spiel auf dem Feld liefern sich die Unternehmen einen ganz eigenes Duell. Wer präsentiert den witzigsten, bewegendsten oder auch spektakulärsten Spot? Wir zeigen die besten Spots, die das Spiel im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta fast zur Nebensache machten.

Pepsi

Getränkeriesen wie Pepsi oder Coca Cola sind jedes Jahr Stammgäste in der Super Bowl-Werbung. Dieses Jahr konnte Pepsi Schauspieler Steve Carell für sich gewinnen. In einem Dinner überzeugt er eine Restaurant-Besucherin davon, dass Pepsi mehr als nur „okay“ sei. Dabei bekommt er Unterstützung von Rapper Lil’John und Sängerin Carli B, wie hier zu sehen ist.

Coca Cola

Kaltgetränke-Konkurrent Coca Cola geht einen eher unüblichen Weg. Die Firma nutzt die Werbeaufmerksamkeit für eine gesellschaftliche Botschaft: Gleichberechtigung.

Pringles

Ob es gleich ein ganzes gebasteltes Stadion aus Snacks ist oder nur eine Tüte Chips: Beim Super Bowl wird ordentlich genascht. Rund 14.000 Tonnen Chips werden an diesem Tag konsumiert – allein in den USA.

Kein Wunder, dass auch Pringles die Werbekunden mit einem Spot erreichen möchte. Wie viele Geschmacksrichtungen der Chips lassen sich durch Stapeln eigentlich miteinander kombinieren? Darüber rätseln zwei Männer in folgendem Werbespot.

Budweiser

Auch an Bier wird in den USA nicht gespart. Im Schnitt trinken die US-Amerikaner 120 Millionen Liter Bier an einem Super Bowl-Sonntag. Das nutzen auch die Bierhersteller an diesem Tag für sich.

Budweiser setzt auf einen fast sicheren Erfolgsgaranten in Werbespots: Tiere. Mit Pferden und einem Dalmatiner macht Budweiser auf Windenergie aufmerksam, die nun zur Bierherstellung genutzt wird.

KIA

Auch für Automobilhersteller ist der Super Bowl eine der größten Präsentationsflächen für ihre Werbung. Viele Firmen setzen dabei auf die großen Superstars; und zahlen ordentlich für die Promi-Auftritte. KIA hingegen findet, dass dieses Geld sinnvoller angelegt werden solle. In ihrem Spot „Die großen Unbekannten“ wirbt das Unternehmen für ein Stipendien-Programm für benachteiligte Kinder.