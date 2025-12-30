Die Los Angeles Rams verlieren in der NFL überraschend gegen die Atlanta Falcons. Rams-Quarterback Matthew Stafford gelingt zwar ein Rekord, er verliert aber auch dreimal den Ball.
Atlanta - Die Atlanta Falcons werden in der NFL zwar die Playoffs verpassen, zum Abschluss der regulären Saison sorgen sie aber für Aufsehen: Mit 27:24 (21:0) bezwangen die Falcons die Los Angeles Rams und fuhren damit ihren dritten Sieg nacheinander in der amerikanischen Football-Liga ein. Die Rams, die bereits das Playoff-Ticket gelöst hatten, werden nach ihrer zweiten Niederlage in Serie in der ersten Playoff-Runde sicher auswärts antreten müssen.