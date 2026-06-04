Next Level Residency: Hip-Hop ist mehr als ein Musikgenre – US-Künstler:innen im Stadtpalais

Hip-Hop als globale Sprache: US-Künstler trafen im Stadtpalais auf Stuttgarter Szene. Die Residency zeigte, wie eine lokale Jugendkultur Menschen weltweit verbindet.
Hip-Hop entstand in den 1970er-Jahren in den afroamerikanischen und lateinamerikanischen Communities der New Yorker Bronx. Heute wird auf der ganzen Welt gerappt, getanzt, gesprüht und produziert. Aus einer lokalen Jugendkultur entstand ein globales Phänomen, welches am Mittwochabend im Mittelpunkt der Veranstaltung „Roots & Routes: Hip Hop as a Global Language“ im Stadtpalais stand.