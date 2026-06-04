Next Level Residency: Hip-Hop ist mehr als ein Musikgenre – US-Künstler:innen im Stadtpalais

Hip-Hop als globale Sprache: US-Künstler trafen im Stadtpalais auf Stuttgarter Szene. Die Residency zeigte, wie eine lokale Jugendkultur Menschen weltweit verbindet.

Hip-Hop entstand in den 1970er-Jahren in den afroamerikanischen und lateinamerikanischen Communities der New Yorker Bronx. Heute wird auf der ganzen Welt gerappt, getanzt, gesprüht und produziert. Aus einer lokalen Jugendkultur entstand ein globales Phänomen, welches am Mittwochabend im Mittelpunkt der Veranstaltung „Roots & Routes: Hip Hop as a Global Language“ im Stadtpalais stand.

Der Abend war Teil der „Next Level Residency“, eines internationalen Austauschprogramms des US-Außenministeriums und des Meridian International Center. Ende Mai und Anfang Juni kamen dafür Künstlerinnen und Künstler aus den USA nach Stuttgart, Frankfurt und Heidelberg. Stuttgart bildete den Hauptstandort der Deutschland-Residenz. Gemeinsam mit dem Deutsch-Amerikanischen Zentrum (DAZ) und dem Verein Underground Soul Cypher wurden Workshops und öffentliche Veranstaltungen organisiert.

Auf dem Podium saßen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche der Hip-Hop-Kultur – darunter Tanz, Rap, Beatmaking und Community-Arbeit. Moderiert wurde die Diskussion von Naemi Makiadi vom Stuttgarter Kollektiv Recollect.

Austausch statt Unterricht

Dem öffentlichen Gespräch gingen mehrere Tage gemeinsamer Arbeit voraus. Herzstück des Programms war die „Next Level Academy“, bei der junge Hip-Hop-Aktive aus der Region mit den Gästen aus den USA zusammenarbeiteten. Das Angebot reichte von Tanz über Beatmaking und MCing bis hin zu Graffiti.

Im Mittelpunkt stand dabei weniger klassischer Unterricht als gemeinsames Lernen. Die Teilnehmenden entwickelten Projekte und tauschten Erfahrungen. Die Workshops bildeten damit die Grundlage für viele Themen, die später auch auf dem Podium diskutiert wurden.

Auf dem Panel war man sich einig: Hi-Hop ist mehr als ein Musikgenre. Foto: Charlotte Haug

Unter dem Titel „Roots & Routes“ ging die Diskussion zunächst der Frage nach, weshalb Hip-Hop weit über seine Ursprungsorte hinaus Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Dabei wurde deutlich, dass die Beteiligten Hip-Hop nicht in erster Linie als Musikgenre verstehen.

Vielmehr beschrieben sie die Kultur als Form von Gemeinschaft, Austausch und gegenseitiger Unterstützung. Diskutiert wurde, wie sich Hip-Hop über Jahrzehnte in unterschiedlichsten Ländern etabliert hat, wie die Übersetzung, insbesondere nach Deutschland, gelang und wie immer wieder neue lokale Ausprägungen entwickelt wurden. Gleichzeitig ging es um die Bedeutung der Geschichte der Kultur und ihrer Wurzeln in den Vereinigten Staaten.

Die Gespräche kreisten immer wieder um die Frage, wie eine Kultur, die aus einem sehr spezifischen gesellschaftlichen Kontext entstanden ist, heute Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen miteinander verbinden kann.

Der Blick auf Stuttgart

Besonders konkret wurde die Diskussion dort, wo die Gäste von ihren Erfahrungen der vergangenen Tage berichteten. Mehrfach wurde die Offenheit der Stuttgarter Szene hervorgehoben. Eindruck hinterlassen habe vor allem die enge Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen der Hip-Hop-Kultur.

Ob Rap, Tanz, Beatmaking oder Graffiti – die unterschiedlichen Disziplinen seien sichtbar miteinander verbunden. Auch die Bereitschaft, Wissen weiterzugeben und neue Akteurinnen und Akteure einzubinden, wurde positiv hervorgehoben.

Für die lokalen Organisatoren dürfte genau darin einer der wichtigsten Effekte des Projekts liegen. Die internationalen Gäste reisen weiter, die neu geknüpften Kontakte zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven in Stuttgart bleiben jedoch bestehen.

Vom Gespräch zur Performance

Nach dem offiziellen Panel erhielt das Publikum zunächst die Möglichkeit, eigene Fragen an die Gäste zu stellen. Dabei wurden einzelne Themen des Abends vertieft und persönliche Erfahrungen ausgetauscht.

Zum Abschluss wechselte das Programm noch einmal von der Diskussion zur Praxis. Ein Rapper, eine Beatmakerin und eine Tänzerin aus der amerikanischen Delegation gestalteten gemeinsam eine improvisierte Performance. Während die Beats live entstanden, reagierten Rap und Tanz unmittelbar aufeinander.

Nach einem Abend voller Gespräche über Austausch, Gemeinschaft und kulturelle Verbindungen wurde Hip-Hop damit noch einmal in seiner unmittelbarsten Form sichtbar: nicht als Theorie, sondern als gemeinsame Praxis.