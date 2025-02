Die Geschichte dreht sich um Jae-yoon (Park Jeong-min), der seinen Wehrdienst ableistet, und seine Freundin Young-joo (Jisoo). Nach einem Streit trennen sie sich am Telefon, doch kurz darauf bricht eine Zombie-Seuche aus. Ein nationaler Notstand wird ausgerufen, ein Flugzeug stürzt mitten in Seoul ab, und Jae-yoons Einheit sitzt auf einem Hochhaus fest.

Young-joo, die als Berufseinsteigerin ohnehin mit vielen Herausforderungen kämpft, macht sich auf den gefährlichen Weg durch die zombieverseuchten Straßen, um Jae-yoon zu finden. Doch kann ihre Beziehung dem Albtraum standhalten?

Wo kann man Newtopia streamen?

Die Serie startete am 7. Februar 2025 exklusiv auf Prime Video. Bislang sind zwei Folgen veröffentlicht, die restlichen sechs Episoden erscheinen wöchentlich immer freitags. Das Finale wird am 21. März ausgestrahlt. Die Serie ist in zahlreichen Ländern weltweit verfügbar.

Hier geht es direkt zum Newtopia-Stream:

ANZEIGE

Besetzung und Produktion

Die Hauptrollen in Newtopia übernehmen der preisgekrönte Schauspieler Park Jeong-min („Die Frau im Nebel“, „Mr. Sunshine“) und BLACKPINK-Star Jisoo, die sich bereits in „Snowdrop“ als talentierte Schauspielerin bewiesen hat.

Regie führt Yoon Sung-hyun, bekannt für seine Filme „Bleak Night“ und „Time to Hunt“, beide mit Park Jeong-min in der Hauptrolle. Das Drehbuch stammt von Han Jin-won, einem der Co-Autoren des Oscar-prämierten Films „Parasite“, und Jee Ho-jin („A Shop for Killers“).

Nach den ersten zwei Folgen ist Newtopia mit 7,2/ 10 Sternen in der IMDb bewertet und reiht sich damit ein in die Liste sehenswerter Zombie-Serien.

Jisoo und BLACKPINK auf Welttournee

Neben ihrer Schauspielkarriere bleibt Jisoo weiterhin als Mitglied von BLACKPINK aktiv. Die weltbekannte K-Pop-Gruppe plant für 2025 eine neue Welttournee, deren Termine noch bekanntgegeben werden. Fans dürfen sich also nicht nur auf Jisoos Performance in Newtopia freuen, sondern auch auf ein Wiedersehen mit BLACKPINK auf der Bühne.