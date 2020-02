Newsblog zur Wahl in Thüringen

1 Jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, aber sich von ihr wählen lassen - geht das? Das ist die Gretchenfrage für die FDP nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD schlägt hohe Wellen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.

Stuttgart/Berlin - Dammbruch, Tabubruch, Sündenfall: Für die SPD und viele andere ist die Wahl eines FDP-Politikers zum Thüringer Ministerpräsidenten ein historischer Fehler - weil erstmals die AfD einem Regierungschef ins Amt half. Auch für Politiker aus anderen Parteien ist das ein Gau. Die überraschende Wahl mit Hilfe von AfD und CDU hat die große Koalition in Berlin in eine neue Krise gestürzt.

In der FDP entbrannte eine hitzige Diskussion, auch Parteichef Christian Lindner geriet unter Druck. Deutschlandweit protestierten Tausende Menschen gegen Kemmerichs Wahl. Sie kamen in mehreren Thüringer Städten und unter anderem auch in Hamburg, Köln, Leipzig, Düsseldorf und München zusammen.

Die neuesten Entwicklungen können Sie im Newsblog verfolgen: