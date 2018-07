Newsblog zur Hitze Kommen nach dem Hitzerekord die Unwetter?

Von red 30. Juli 2018 - 14:38 Uhr

Eine Abkühlung ist bei den heißen Temperaturen sehr willkommen (Symbolbild). Foto: dpa

Ganz Deutschland schwitzt und bisher ist kein Ende der Hitzewelle in Sicht. Während die einen fluchen, jubeln diejenigen, die von den Temperaturen profitieren. Im Newsblog erfahren Sie alle Entwicklungen rund um das Wetter im Land.

Stuttgart - Die Woche startet mit Hitze in ganz Deutschland. Eine Abkühlung ist nicht in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Während manche unter der Wärme leiden, genießen andere die langen Abende im Freien.

* Hitze-Höhepunkt für Baden-Württemberg am Dienstag erwartet

* Am Mittwochabend soll es gewittern

* Echte Abkühlung nicht in Sicht

Lesen Sie hier: Tipps für einen erholsamen Schlaf bei Hitze.

Die andauernde Trockenheit macht den Landwirten zu schaffen, jedoch auch den Stechmücken, die in diesem Jahr nur in geringer Zahl auf Beutezug gehen, da ihre Brutstätten nahezu ausgetrocknet sind. Die Wasserstände in Flüssen und Seen gehen zurück und in den Wäldern herrscht Brandgefahr. Auch die Stadtbäume an Straßen und in Parks befinden sich im Hitzestress.

Ob es nun um die Schattenseiten oder die schönen Seiten des heißen Sommers geht, wir halten Sie in unserem Newsblog über alle aktuellen Entwicklungen zur Hitzewelle auf dem Laufenden.