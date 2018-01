Newsblog zu Sturm Burglind Wetterdienst warnt vor anhaltenden Sturmböen

Von red/dpa/AP 03. Januar 2018 - 16:07 Uhr

Das Sturmtief „Burglind“ hat am Mittwoch für weite Teile Baden-Württembergs Unfälle und Sperrungen im Straßen- und Schienenverkehr zur Folge gehabt. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.





Stuttgart - Sturmtief „Burglind“ ist am Mittwoch über Deutschland hinweggefegt und sorgte für zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Auch in Baden-Württemberg kam es zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. In unserem Newsblog finden Sie alle Entwicklungen rund um den Sturm.

* In Stuttgart und der Region ist Sturm „Burglind“ so gut wie vorüber

* Wetterdienst hat im Schwarzwald Windgeschwindigkeit von 159 km/h gemessen

* Ein Todesopfer in Frankreich durch Sturm „Eleanor“

Mittwoch, 17.00 Uhr +++ Sturmwarnung bis Donnerstag 6 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auf seinem Account im Kurznachrichtendienst Twitter vor anhaltend starkem Wind. „Noch einige Stunden stürmisch in nahezu ganz Deutschland“, schreibt der DWD. Auf der zugehörigen Karte ist zu sehen, dass es in Teilen Baden-Württembergs nach wie vor zu besonders starken Böen kommen kann. Die Warnung gilt bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr.

Mittwoch, 16.24 Uhr +++ Forstminister warnt weiter vor Waldspaziergängen

Forstminister Peter Hauk (CDU) rät dazu, auch in den kommenden Tagen von Waldspaziergängen abzusehen. Wälder könnten auch nach dem Sturm lebensgefährlich sein, mahnte Hauk. „Auch wenn die Förster mit höchster Sorgfalt das ganze Jahr unsere Wälder pflegen, kann man sich auf einen solchen Sturm nicht vorbereiten.“ Der DWD sagt für die kommenden Tage ruhigeres Wetter vorher, allerdings mit viel Regen.

Mittwoch, 16.06 Uhr +++ Bahnwagen in der Schweiz entgleist, acht Verletzte

Bei der Entgleisung eines Bahnwagens in der Schweiz sind acht Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch im Kanton Bern an der Lenk, wie die Polizei mitteilte. Der Großteil der Opfer wurde nur leicht verletzt. Der Einsatz war am Nachmittag noch im Gange. Passagiere befanden sich nicht mehr im Zug. Der genaue Grund für das Unglück und die Herkunft der Opfer waren noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben des Lenker Gemeindepräsidenten René Müller entgleiste der Bahnwagen wegen einer Windböe. Der Unfall sei aber relativ glimpflich verlaufen, sagte Müller der Schweizer Nachrichtenagentur sda.

Das Sturmtief „Burglind“ zog Mittwochfrüh mit Spitzen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Schweiz hinweg. Der Verkehr auf Straße, Schiene und in der Luft und auf dem Wasser war eingeschränkt. Die Lawinengefahr in den Bergen wurde als „sehr kritisch“ eingestuft.

Mittwoch, 15.48 Uhr +++ „Burglind“ bringt Windrad zum Einsturz

Im Sturmtief „Burglind“ ist in Niedersachsen eine Windkraftanlage umgestürzt. Menschen seien bei dem Vorfall am Mittwoch in Volksdorf nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. „Die Anlage stand in ausreichender Entfernung von Häusern, so waren keine Menschen gefährdet.“

Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, erklärte der Sprecher. So habe sich die Anlage nicht in den Wind drehen können. Nach ersten Erkenntnissen sei zunächst ein Rotorblatt abgebrochen. „Dann stürzte durch die Sturmbelastung der gesamte Turm um.“ Das Windrad sei rund 70 Meter hoch gewesen, hatten die „Schaumburger Nachrichten“ zuvor über Twitter gemeldet.

Mittwoch, 15.32 Uhr +++ Wintersportler sitzen in Schweizer Gondeln fest

Im Schweizer Skigebiet Pizol im Kanton St. Gallen sind nach Unwettern mehrere Bäume auf die Tragseile einer Bergbahn gestürzt. Wie viele Menschen am Mittwoch in den Gondeln festsaßen und ob es Verletzte gab, war bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Helikopterflüge waren wegen des Sturmtiefs „Burglind“ aber zunächst nicht möglich. Es würden Maßnahmen geprüft, wie die Wintersportler in Sicherheit gebracht werden könnten.

Der DWD zeigt indessen auf seinem Twitter-Account eine Grafik, wie der Sturm die vergangenen 24 Stunden über Deutschland fegte:

Mittwoch, 15.28 Uhr +++ Ein Mensch stirbt in Frankreich

Während in Deutschland „Burglind“ für Chaos sorgt, werden Frankreich, Irland und Großbritannien von Sturm „Eleanor“ getroffen. In Frankreich ist durch den Sturm ein Mensch ums Leben gekommen. Mehr zu dem Sturm im Nordwesten Europas finden Sie unter diesem Link.

Mittwoch, 15.21 Uhr +++ Stromleitung fällt auf Straße

Gefährliche Situation in Aidlingen im Kreis Böblingen: Dort hatte ein umgestürzter Baum ein Stromkabel abgerissen, es lag quer über der Straße nach Lehenweiler. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits ganz Lehenweiler ohne Strom. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und alarmierte einen Techniker der NetzeBW, der die Reparatur übernahm.

Mittwoch, 14.59 Uhr +++ „Extremer Orkan“ im Schwarzwald

Tief „Burglind“ hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen besonders auf den Höhen des Nordschwarzwaldes gestürmt. Auf der 1163 Meter hohen Hornisgrinde wurde zwischen 8 und 9 Uhr eine Windgeschwindindigkeit von 159 Stundenkilometern gemessen. Damit könne man dort von einem „extremen Orkan“ sprechen, hieß es beim DWD.

Höchstwerte im Flachland des Südwestens seien in Waibstadt bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit 126 Stundenkilometern gemessen worden. Ab 118 spreche man von Orkan. Auf der Karte des DWD gibt es eine Übersicht für Süddeutschland:

Nun kommt Teil 2 der Böenstatistik, nämlich die für den heutigen Vormittag.

Am Nachmittag kann es immer noch vereinzelt orkanartige Böen geben. pic.twitter.com/mBgODJkxTy— DWD (@DWD_presse) 3. Januar 2018

Mittwoch, 14.27 Uhr +++ Hoher Schaden durch umherfliegende Ampeln

Auf der Festo-Kreuzung bei Berkheim im Kreis Esslingen wurden drei Autos beschädigt. Der Sturm hatte mobile Baustellenampeln losgerissen und auf die Autos geschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, die kaputten Ampeln kosten 40.000 Euro. Sie werden im Laufe des Tages ausgetauscht, damit es auf der Landstraße nach Esslingen in keiner Fahrtrichtung zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Mittwoch, 13.57 Uhr +++ Zweites Training in Innsbruck abgebrochen

Der zweite Trainingsdurchgang der Skispringer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck ist am Mittwoch abgebrochen worden. Nachdem sich das Training wegen starken Windes zunächst verschoben hatte, konnte der zweite Trainingsdurchgang nicht mehr pünktlich vor der Qualifikation (14 Uhr) fertiggesprungen werden.

Neben dem Wind machten den Veranstaltern auch Schneeregen und Nebel zu schaffen. Die Schanze auf dem Bergisel war aus der Stadt teilweise kaum noch zu erkennen. Die Qualifikation sollte trotz Sturmtief „Burglind“ plangemäß gestartet und durchgeführt werden.

Mittwoch, 13.45 Uhr +++ Sturmböe deckt Dach von Werkshalle ab

Heftige Schäden hat das Sturmtief „Burglind“ auch im Hafen von Kehl (Ortenaukreis) angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwochvormittag die Werkshalle der Hafenverwaltung durch eine Windböe teilweise abgedeckt. Etwa 1000 Quadratmeter Dachfläche wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Teile des Hallendachs, das überwiegend aus Aluminium besteht, wurden nach Angaben der Beamten auf die Hafenstraße geweht. Die Hafenstraße wurde daraufhin für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 250.000 Euro.

Mittwoch, 13.23 Uhr +++ Bäume blockieren die Straßen im Kreis Esslingen

Etwa 80 Notrufe aus dem Kreis Esslingen sind bei der Polizei wegen des Sturmtiefs „Burglind“ eingegangen. Bäume stürzten um und Autos beschädigt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Mittwoch, 13.19 Uhr +++ Tour de Ski in Oberstdorf abgesagt

Kurz nach einem vielversprechenden Qualifikations-Auftritt hat das Sturmtief „Burglind“ den deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unmittelbar nach den Vorläufen der Frauen im klassischen Sprint zum Auftakt der Wettbewerbe in Oberstdorf sagten die Veranstalter alle für den Mittwoch geplanten Rennen ab. Die Männer gingen gar nicht erst auf die Strecke.

„Es sind auf der Strecke Bäume umgefallen, manche Läufer sind einfach stehen geblieben. Das waren einfach keine zumutbaren Bedingungen für die Athleten, aber auch die Betreuer an der Strecke“, sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband, dem SID.

Mittwoch, 13.04 Uhr +++ „Burglind“ sorgt in Bayern für Stromausfälle

Das Sturmtief „Burglind“ hat in Bayern für zahlreiche Stromausfälle gesorgt. Gegen Mittag waren noch rund 3000 Haushalte und Betriebe in Oberbayern, Niederbayern und Unterfranken ohne Strom, sagte ein Sprecher der Bayernwerk AG am Mittwoch. Am Vormittag war dort den Angaben nach in rund 10 500 Haushalten der Strom ausgefallen. Größtenteils hätten herabfallende Äste oder eingestürzte Bäume Schäden an den Stromleitungen verursacht.

Besonders betroffen waren die oberbayerischen Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm, Weilheim-Schongau und Erding. Zudem fiel den Angaben nach im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart in besonders vielen Häusern der Strom aus. Auch in Schwaben hatten einige tausend Haushalte kurzzeitig keinen Strom, wie ein Sprecher der Lechwerke AG sagte. Durch Umschaltungen auf alternative Leitungsstrecken hatten Einsatzkräfte den Stromausfall gegen Mittag allerdings größtenteils wieder behoben.

Das Video der Kollegen von BR24 gibt einen Einblick in das Geschehen vor Ort:

Von Westen her tobte sich Orkantief #Burglind auch mit Regen und Windböen über #Unterfranken aus. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, Keller und Fahrbahnen überschwemmt. pic.twitter.com/mmcXW8lLAv— BR24 (@BR24) 3. Januar 2018

Mittwoch, 13.00 Uhr +++ Flugzeug von Stuttgart nach München umgeleitet

Eine Maschine aus Hamburg, die zum Höhepunkt des Sturms gegen 9 Uhr auf dem Flughafen Stuttgart landen sollte, wurde von der Airline kurzfristig nach München umgeleitet, wie eine Sprecherin des Airports sagte.

Mittwoch, 12.55 +++ Baum trifft Auto von Kickers-Trainer Vaz

Sturmtief „Burglind“ macht auch vor dem Fußball nicht halt. Für Paco Vaz, Trainer der Stuttgarter Kickers, begann das neue Jahr mit einem Schock: Sein Auto wurde beim Sturm von einem Baum getroffen.

Besonders bitter: An seinem ersten Arbeitstag im neuen Jahr hat Paco Vaz zum ersten Mal sein Auto auf dem extra reservierten Parkplatz mit dem Zusatz „Cheftrainer“ geparkt, „weil ich das ja erst seit Weihnachten bin“.

Mittwoch, 12.47 Uhr +++ Das müssen Haus- und Autobesitzer jetzt wissen

Was tun, wenn das Dach abgedeckt wurde oder das Auto von herabfallenden Ästen getroffen wurde? Wir erklären unter diesem Link, was Sie jetzt wissen müssen: Wann springt die Versicherung ein? Welche Rechte haben Bahnreisende?

Mittwoch, 12.36 Uhr +++ Die Bilanz des Sturms in Stuttgart

In Stuttgart hat Sturm „Burglind“ große Schäden angerichtet. Die Zwischenbilanz sowie eine Bilderstrecke finden Sie unter diesem Link.

Mittwoch, 12.17 Uhr +++ Zahlreiche Zugausfälle im Südwesten

Sturmtief „Burglind“ hat am Mittwoch zu etlichen Zugausfällen im Südwesten geführt. So musste am späten Vormittag die wichtige Rheintalbahn bei Emmendingen gesperrt werden, weil ein Baum auf die Gleise zu fallen drohte, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Ansonsten waren die Fernverkehrrouten demnach nicht betroffen, es kam jedoch zu Einschränkungen auf anderen Strecken.

Die IC-Strecke Stuttgart-Nürnberg konnte voraussichtlich bis zum Nachmittag nicht befahren werden. Wegen Sturmschäden nahe Schorndorf konnten dort auch die Murrtalbahn und die Stuttgarter S2 nicht fahren. Ausfälle und Streckensperrungen gab es auch im Schwarzwald , etwa auf der Schwarzwaldbahn bei Immendingen und der Dreiseenbahn bei Titisee.

Mittwoch, 12.10 Uhr +++ Kreis Ludwigsburg kommt auch glimpflich davon

Im Kreis Ludwigsburg waren 18 Feuerwehren im Laufe des Vormittags im Dauereinsatz; rund 50 Mal rückten sie bis zur Mittagszeit aus, darunter alleine 15 Mal in Ludwigsburg. „Personenschäden gab es zum Glück keine“, sagte Kreisbrandmeister Andy Dorroch. Hauptsächlich beschäftigten sich die Wehren mit vom Sturm weggerissenen Dachziegeln, umgestürzten Bäumen, abgerissenen Ästen oder in Mitleidenschaft gezogenen Solaranlagen.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, lautete Dorrochs Zwischenbilanz. In die Leitstelle habe der Kreisbrandmeister sicherheitshalber weitere Kollegen angefordert.

Mittwoch, 12.01 Uhr +++ Kreis Esslingen stark vom Orkan betroffen

Rund 80 witterungsbedingte Notrufe registrierte das Polizeipräsidium Reutlingen während das Orkantief „Burglind“ über die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Esslingen am Mittwochvormittag hinweg zog. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Mehrere Straßen mussten von umgestürzten Bäumen befreit und Bauzäune wieder aufgestellt werden. Nur in Metzingen dürfte durch ein umherfliegendes Trampolin ein Schaden entstanden sein. Zudem wurde dort ein Anhänger, der gegen ein Auto geweht.

Am stärksten betroffen war der Kreis Esslingen, dort besonders die Bereiche in und um Esslingen, sowie die Filderebene und der Raum in und um Nürtingen. In Esslingen, Filderstadt, Ostfildern und Nürtingen sowie Frickenhausen, aber auch in Wernau und im Bereich von Plochingen wurden durch umstürzende Bäume nicht nur Straßen blockiert sondern mehrere geparkte Pkw beschädigt und auch einige Motorräder umgeworfen.

Am Flughafen Stuttgart fielen acht Flüge während des Orkans aus. Weiterhin wurden durch den Sturm mehrere Gepäckwagen gegen eine Maschine geweht, so dass ein Schaden am Triebwerk des Flugzeugs entstanden war.

Mittwoch, 11.55 Uhr +++ Böblinger Feuerwehr: „Glimpflich davongekommen“

Die Böblinger Feuerwehr zieht ein positives Fazit des Sturms. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagte Feuerwehr-Sprecher Mario Schnepf. Im Böblinger Stadtgebiet hat er 15 Einsätze gezählt, auf Nachfrage bei seinen Kollegen im Kreis sei er auf insgesamt 62 sturmbedingte Einsätze gekommen – es seien etwa einige Bäume auf Straßen gestürzt, Schilder seien umgefallen, Baugerüste seien locker. In der Schönaicher Straße in Böblingen sei ein Baum auf eine Stromleitung gefallen, in der Berliner Straße sei ein mit Silvestermüll verstopfter Gulli übergelaufen. Vereinzelt seien seine Böblinger Kameraden derzeit noch im Einsatz, aber „wir sind schon wieder im Regelbetrieb“, so Schnepf.

Mittwoch, 11.50 Uhr +++ Stuttgarter Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Stuttgarter Feuerwehr ist zwischen acht und 10.30 Uhr 40 Mal wegen Sturmschäden ausgerückt. Im Bereich der Straße Roter Stich in Stuttgart-Zuffenhausen deckte der Wind ein 150 Quadratmeter großes Blechdach ab. Die Straße musste gesperrt werden. Auch die Neue Weinsteige und die Karl-Kloß-Straße im Stuttgarter Süden waren vorübergehend nicht befahrbar, nachdem dort Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren. An der Inselstraße in Stuttgart-Wangen waren mehrere Stadtbahnlinien unterbrochen, auch der Autoverkehr konnte nicht passieren, weil hier Trümmerteile von Dächern auf die Straße gestürzt waren. An der Ganghofer Straße (Stuttgart-Nord) fiel ein Baum auf ein geparktes Auto.

Bei der Polizei liefen 100 Einsätze ein. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten, der entstandene Gesamtsachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Derzeit laufen die Aufräum- und Reparaturarbeiten noch. Der Sachschaden hier dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro betragen.

Mittwoch, 11.38 Uhr +++ Störungen im Bahnverkehr im Rems-Murr-Kreis

Das Sturmtief sorgt für Probleme im Bahnverkehr – in Schorndorf, Welzheim und Backnang sind der S-Bahn- sowie der Busverkehr eingeschränkt. In unserem Störungsmelder haben wir alle Informationen für Sie zusammengefasst.

Mittwoch, 11.17 Uhr +++ Zahlreiche Stromausfälle im Kreis Böblingen

Der Sturm Burglind hat am Morgen im Kreis Böblingen zu zahlreichen Stromausfällen geführt. Betroffen waren etwa Böblingen, Dagersheim, Magstadt, Maichingen, Schönaich, Aidlingen, Leonberg, Warmbronn, Weil der Stadt und Schafhausen. In den meisten Fällen war der Strom ungefähr eine halbe Stunde lang weg, berichtet eine NetzeBW-Sprecherin. Länger mussten die Betroffenen in Grafenau warten. Hier fiel der Strom um 8.36 Uhr aus, erst um 9.48 Uhr funktionierte die Stromversorgung wieder. In Böblingen war ein Baum in eine Freileitung gefallen, in Warmbronn hatte der Sturm einen Betonmast beschädigt. In Magstadt und Weil der Stadt hatte der Sturm auch Auswirkungen auf das Kabelnetz.

Mittwoch, 11.11 Uhr +++ Polizei Stuttgart meldet 70 Unwettereinsätze

Die Polizei Stutgart hält über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter die Bürger auf dem Laufenden. Bisher verbucht die Polizei allein im Stadtgebiet 70 Einsätze, die vom Sturmtief „Burglind“ ausgelöst worden sind.

Das Sturmtief „Burglind“ wird nach Einschätzung von Experten keine größeren Hochwasser im Südwesten zurücklassen. „Wir rechnen mit keiner dramatischen Lage“, sagte der Leiter der Hochwasser-Vorhersagezentrale, Manfred Bremicker. Dennoch werde es an etliche Flüssen im Land zu Hochwasser kommen, wie es alle zwei bis zehn Jahre zu erwarten sei – „eventuell auch alle 20 Jahre“.

Mittwoch, 11.06 Uhr +++ Keine Flugausfälle am Flughafen Stuttgart

Der Stuttgarter Flughafen meldet dennoch keine sturmbedingten Flugausfälle. „Der Betrieb läuft gut“, sagt die Flughafensprecherin Beate Schleicher. An die Piloten sei zwischen 8 und 9 Uhr eine Sturmwarnung rausgegangen. Um 9 Uhr seien wegen eines durchziehenden Gewitters mit heftigem Niederschlag drei Flugzeuge etwa 15 Minuten später gestartet. Das habe aber den Betrieb nicht weiter aus dem Plan gebracht.

Zwei Flugzeuge seien am Morgen nicht in die Luft gegangen. Sie hatten Frankfurt am Main und Amsterdam zum Ziel. Bei der Maschine nach Frankfurt sei ein technischer Defekt aufgetreten, beim Flug nach Amsterdam habe man noch keine Informationen für den Grund des Ausfalls. Da aber alle anderen Maschinen gen Norden geflogen seien, sei der Sturm wohl auch in diesem Falle nicht die Ursache gewesen.

Die Mannheimer Parkanlagen sollen auch geschlossen bleiben. In Stuttgart hat der zoologisch-botanische Garten Wilhelma jedoch regulär geöffnet.

Mittwoch, 10.55 Uhr +++ DWD: Der größte Wind ist in Stuttgart durch

Nach Auskunft von Meteorologe Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst Stuttgart ist aktuell der größte Wind durch. Für Stuttgart (Schnarrenberg) wurde die höchste Windspitze mit 96 Kilometer pro Stunde gemessen, das nennt man eine schwere Sturmböe. Auf dem Flughafen wurden 109 Stundenkilometer gemessen – das nennt man eine orkanartige Böe.

Mittwoch, 10.50 Uhr +++ Sturm „Eleanor“ fegt über Irland, Großbritannien und Frankreich

Auch in Irland, Großbritannien und Frankreich stürmt es. Sturm „Eleanor“ hat hier erheblichen Schaden angerichtet. Wie die BBC berichtete, wurde ein Mann in Wales verletzt, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Mehr als 12 000 Haushalte in Nordirland waren vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Stundenkilometern traf der Sturm auf Irland. Dort waren 27 000 Haushalte vorübergehend ohne Strom. In der Küstenstadt Galway im Westen Irlands kam es zu Überschwemmungen.

In Frankreich hat „Eleanor“ Stromausfälle in 200 000 Haushalten verursacht. Betroffen war am Mittwochvormittag vor allem der Norden und Nordosten des Landes von der Normandie bis nach Lothringen, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Auch im regionalen Zugverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Unter anderem wurde der Regionalverkehr im Elsass als Vorsichtsmaßnahme eingestellt, wie eine Sprecherin des Bahnkonzerns SNCF sagte. Die TGV-Fernzüge fuhren aber normal.

Mittwoch, 10.45 Uhr +++ Forstminister warnt vor Waldspaziergängen

Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU) warnt angesichts der jüngsten Sturmböen vor Waldspaziergängen im Südwesten – auch dann, wenn das Wetter wieder besser ist. „Waldspaziergänge können während und nach dem Sturm lebensgefährlich sein“, mahnte Hauk. Durch das Sturmtief „Burglind“ könnten Bäume umstürzen oder Äste herunterfallen. Regionen mit viel Schnee seien besonders gefährdet, da die Schneelast die Äste bereits geschwächt habe. „Auch wenn die Förster mit höchster Sorgfalt das ganze Jahr unsere Wälder pflegen, kann man sich auf einen solchen Sturm nicht vorbereiten.“

Auf der Autobahn 3 war auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem mit 15 Tonnen Metallrohren beladenen Sattelzug gegen das Geäst. Der Fahrer blieb unverletzt.

Mittwoch, 10.41 Uhr +++ Weltweihnachtscircus sagt Vorstellung ab

Der Weltweihnachtscircus in Stuttgart hat seine Vormittagsvorstellung um 11 Uhr abgesagt. Schäden am Zelt seien keine zu beklagen. „Das Zelt steht, es handelte sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte eine Sprecherin des Circus.

Mittwoch, 10.35 Uhr +++ Autobahn 81 kurzfristig voll gesperrt

Die A81 war zwischen den Anschlussstellen Zuffenhausen und Feuerbach kurzfristig voll gesperrt. Offenbar hatte eine Windböe einen Kastenwagen so stark erfasst, dass dieser gegen die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Der Aufbau des Wagens wurde dabei zerstört. In Fahrtrichtung München bildete sich daraufhin ein kilometerlanger Stau. Inzwischen ist der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.

Im Rems-Murr-Kreis liegt zwischen Welzheim und Laufenmühle ein Baum quer. Zudem gab es in Winnenden einen Stromausfall. Der Strom fließt inzwischen wieder – laut dem Netzbetreiber Syna hat es aber im ganzen Netzgebiet an vielen Orten Stromausfälle gegeben.

Mittwoch, 10.20 Uhr +++ Störungen im Stuttgarter Bahnverkehr

Das Sturmtief sorgt auch für Probleme im Stadtbahnverkehr in Stuttgart und bei der S-Bahn in der Region. In unserem Störungsmelder haben wir alle Informationen für Sie zusammengefasst.

Mittwoch, 10.07 Uhr +++ DWD warnt vor Gewittern

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Bürger auf dem Laufenden. In der jüngsten Nachricht warnt der DWD vor örtlichen Gewittern und Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde sowie kleinkörnigen Hagel.

Mittwoch, 10.01 Uhr +++ Stromausfälle im Rems-Murr-Kreis

Bei der Polizei Aalen, die für die Landkreise Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch-Hall zuständig ist, laufen die Drähte heiß. „Hier gehen seit 8.40 Uhr Anrufe im Minutentakt ein“, so ein Sprecher. Nach derzeitigem Kenntnisstand (gegen 9 Uhr) seien durch den Sturm keine Menschen zu Schaden gekommen. „Aber uns wird berichtet von umgestürzten Bäumen, abgedeckten Dächern und Stromleitungen am Boden“, so der Sprecher.

Auf Facebook berichten Nutzer aus dem Rems-Murr-Kreis von Sturmschäden. Zwischen Schorndorf und Uhingen liegt beispielsweise ein großer Baum quer über der Straße, Anwohner berichten auch von Stromausfällen.

Mittwoch, 9.52 Uhr +++ Landkreis Esslingen stark betroffen

Laut der zuständigen Polizeidienststelle in Reutlingen ist von den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Esslingen der Landkreis Esslingen am stärksten von dem noch anhaltenden Sturm betroffen. „Seit 8.30 Uhr steht der Notruf bei uns nicht still“, so der Sprecher Michael Schaal. In den meisten Fällen gehe es um umgestürzte Bäume. Über Verletzte sei der Polizei bislang nichts bekannt.

„Bei der Polizei liegen zahlreiche Meldungen wegen umgestürzter Bäume, Schilder oder Baustellenabsperrungen im Kreis Böblingen vor. Verletzte habe es bisher allerdings keine gegeben“, sagte eine Sprecherin.

Mittwoch, 9.35 Uhr +++ Bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter

Das Sturmtief „Burglind“ ist am Mittwoch über Teile Baden-Württembergs hinweggezogen und hat Unfälle und Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt. Etliche Bäume knickten nach Angaben der Polizei etwa in Offenburg, Karlsruhe und Heilbronn unter heftigen Böen ein, Straßen mussten gesperrt werden. Polizisten und Feuerwehrleute seien schwer ausgelastet, hieß es in den Leitstellen der betroffenen Regionen.

Eine Frau prallte mit ihrem Auto in Bad Herrenalb (Kreis Calw) gegen einen umgefallenen Baum, der auf der Straße lag. Sie erlitt einen Schock. Von weiteren Verletzten war zunächst nichts bekannt. Auch zu Schäden an Gebäuden gab es am Morgen noch keine Erkenntnisse.

Sturmböen und Starkregen sorgten auch im Schienenverkehr für Behinderungen. Mehrere Strecken im Schwarzwald wurden wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Die Bahn stellte vorsorglich den Zugverkehr zwischen Titisee-Neustadt und Seebrugg ein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte landesweite Unwetterwarnungen herausgegeben. Teilweise könnten bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde fallen sowie Keller und Straßen überflutet werden, warnten die Meteorologen.

Mittwoch, 9.20 Uhr +++ Zoos schließen wegen „Burglind“

Ausgerechnet in den Ferien haben mehrere Zoos in Bayern am Mittwoch geschlossen - wegen Tief „Burglind“. „Zur Sicherheit von Besuchern, Tieren und Mitarbeitern haben wir entschieden, den Tierpark heute nicht zu öffnen“, teilte der Direktor des Münchner Tierparks Hellabrunn mit. „Bei orkanartigen Böen besteht beim alten Baumbestand Hellabrunns eine starke Gefahr vor herunterfallenden Baumteilen. Gefährliche Tiere wie Großkatzen und Bären bleiben in ihren Ställen.“ Auch der Augsburger Zoo teilte mit, dass er aufgrund der aktuellen Wetterwarnung geschlossen bleibe.

Die Betreiber der Zugspitzbahn teilten mit, dass die Zahnradbahn ausschließlich zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Eibsee verkehrt - auf Deutschlands höchsten Berggipfel geht es aber nicht. Auch das Skigebiet Garmisch-Classic bleibe geschlossen. Andernorts könnten ebenfalls Liftanlagen wegen des drohenden Sturms den Betrieb einstellen, hieß es in einer Mitteilung weiter.

Mittwoch, 9.12 Uhr +++ Zug prallt auf umgestürzten Baum

Die Ausläufer des Sturmtiefs „Burglind“ ziehen über Deutschland hinweg und haben vor allem im Süden und Westen für Störungen gesorgt. In Nordrhein-Westfalen prallte am Mittwochmorgen ein Zug auf der Strecke zwischen Coesfeld und Dortmund im Bereich Lünen auf einen umgestürzten Baumstamm, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei entgleiste der Triebwagen und rutschte trotz Schnellbremsung etwa 120 Meter durch das Gleisbett. Von den rund 70 Fahrgästen wurde nach ersten Erkenntnissen offenbar niemand verletzt.

In der Region Aachen sorgte der Sturm für einen Dauereinsatz von Polizei und Feuerwehr. Am häufigsten wurden die Rettungskräfte wegen umgestürzter Bäume, herabgefallener Äste sowie umherfliegender Mülltonnen und Verkehrsschilder alarmiert. Allein zwischen 5 Uhr bis 5.50 Uhr am Mittwochmorgen gingen bei der Polizeileitstelle in Aachen knapp 250 witterungsbedingte Notrufe ein. Auch in Rheinland-Pfalz sorgten unter anderem umgestürzte Bäume und vollgelaufene Gullys für Verkehrsbehinderungen.

Mittwoch, 8.30 Uhr +++ Vorsicht bei Fahrten durch Waldgebiete

Sturmtief „Burglind“ hat auch Hessen kräftige Böen beschert und den Verkehr teilweise lahmgelegt. Vielerorts stürzten Bäume um und behinderten den Verkehr. Bei Limburg fiel ein Baum auf die Oberleitung der Bahn und bremste Züge auf der Strecke Limburg-Frankfurt aus. Das Polizeipräsidium Westhessen registrierte zahlreiche umgestürzte Bäume.

Es gingen laufend Meldungen ein, vor allem für den Rheingau, Hochtaunus und Limburg, sagte ein Sprecher. Die Polizei riet auch über den Kurznachrichtendienst Twitter, vorsichtig zu sein, gerade bei Fahrten durch Waldgebiete.

Mittwoch, 8.15 Uhr +++ Baum stürzt auf Autobahn 63

Heftige Orkanböen haben am Mittwochmorgen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Bäume umgeworfen. Viele Straßen waren blockiert, vor allem in der Eifel und im Hunsrück. Alle Einsatzstellen seien am Rotieren, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht.

„Ich glaube, wir werden diese Bäume heute nicht mehr zählen können.“ Es seien einfach zu viele, erklärte die Sprecherin. Sie rechnete mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Auch in Rheinhessen sorgte der Sturm für Schäden. Bei Wörrstadt stürzte ein Baum auf die Autobahn 63.

Mittwoch, 6.30 Uhr +++ Chaos in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen kam es zu vielen Verkehrsbehinderungen durch Tief „Burglind“. Laut Polizei standen etwa Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalbahnlinie zwischen Aachen und Düsseldorf.

Auch auf den Autobahnen A44 zwischen Jülich und Aldenhoven und auf der A59 bei Duisburg kam es laut WDR und Radio Duisburg zu Behinderungen. Auf der A44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn. Die Polizei in NRW bat Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren.