Stuttgart - Starke Windböen fegen am Sonntag über Stuttgart und die Region. Dafür ist das Sturmtief „Eberhard“ verantwortlich. Polizei und Feuerwehr haben alle Hände voll zu tun. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.

– Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, ins Freie zu gehen.

– Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde werden erwartet.

– Die Deutsche Bahn rechnet mit Störungen im Zugverkehr. In Nordrhein-Westfalen sind Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs eingestellt worden

15.44 Uhr: Baum stürzt auf B 27

An der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen stürzte zwischen Sonnenberg und Möhringen-Ost ein Baum auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer hatte das gegen 14.45 Uhr zu spät bemerkt und war in das Geäst gefahren, das die rechte Fahrbahn bedeckte.

15.17 Uhr: Polizei Stuttgart meldet etwa 30 Einsätze

Sturmtief „Eberhard“ hat am Sonntag für viele zusätzliche Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Etwa 30 Einsätze vermeldete die Polizei in der Landeshauptstadt bereits zum Nachmittag (Stand: 15 Uhr). Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um umgestürtze Bäume, Verkehrszeichen und Bauzäune. Auch herabfallende Dach und Fassadenteile beschäftigen die Einsatzkräfte. „Über das Ausmaß der Schäden kann ich derzeit noch nichts sagen“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Verletzte seien bislang nicht gemeldet.

14.46 Uhr: Baugerüst in Merklingen droht Einzustürzen

Die Ludwigsburger Polizei berichtet, dass in Weil der Stadt-Merklingen ein Baugerüst einzustürzen droht. Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter vor Ort und baut das Gerüst ab, heißt es.

14.39 Uhr: Stuttgart - Blechteil fällt auf Autos

In der Johannesstraße in Stuttgart ist ein größeres Blechteil von einem Dach auf drei Autos gefallen, berichtet die Polizei. Die Beamten sind zu mehreren Einsätzen wegen des Sturms ausgerückt.

14.35 Uhr: Deutsche Bahn erwartet Störungen wegen Sturmtief

Die Deutsche Bahn erwartet in Teilen Deutschlands Störungen im Zugverkehr wegen eines Sturmtiefs. Fahrgäste, die am Sonntag eine Reise antreten wollten, können diese nach Angaben des Konzerns kostenfrei stornieren.

10.21 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gewitter und orkanartigen Böen

Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt davor, ins Freie zu gehen. „Ab der Mittagszeit muss die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen“, sagte Meteorologe Clemens Steiner am Sonntagmorgen. In Stuttgart erreiche der Sturm am Sonntag von 15 bis 17 Uhr seinen Höhepunkt. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde und Windstärke 11 bis 12 erwartet.