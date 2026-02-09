Die Nacht von Freitag auf Montag: Wie die ersten drei Festtage abliefen

13 So bunt ist der Pferdemarkt in Leonberg – Impressionen von den ersten Tagen des Traditionsfestes. Auf dem Foto links unten ist der neue Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode mit Kapitänsmütze beim Rathhaussturm am Sonntag zu sehen. Foto: Simon Granville

Der Pferdemarkt in Leonberg hat am Freitagabend begonnen und geht noch bis Dienstag – mit dem großen Festumzug als Höhepunkt. Wir begleiten das Geschehen mit einem Newsblog.











Der 333. Leonberger Pferdemarkt ist seit Freitagabend in vollem Gange. Seit dem Jahr 1684 feiern die Leonbergerinnen und Leonberger Anfang Februar ihr Traditionsfest, bei dem bis heute Pferde gehandelt werden. Längst zieht die Großveranstaltung auch Besucherinnen und Besucher von weit jenseits der Stadtgrenzen an, rund 30 000 sind es jährlich.