Der globale Klimastreik findet auch in Stuttgart und Region statt. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuellen Ereignisse.

Stuttgart - Tausende Menschen wollen am Freitag in Baden-Württemberg für besseren Klimaschutz demonstrieren. Erstmals appelliert die Klimabewegung Fridays for Future auch an alle Erwachsenen, sich den geplanten bundesweiten Protesten anzuschließen. Gewerkschaften, Kirchen und Umweltorganisationen begrüßen den Aufruf.

In Stuttgart gibt es einen Sternmarsch, der um 12 Uhr beginnt und um 13.30 Uhr in eine Kundgebung auf dem Schlossplatz mündet. Stuttgarter Klimaaktivisten vom Aktionsbündnis „Kesselbambule“ wollen anlässlich des globalen „Klimastreiks“ zudem die Landeshauptstadt „lahmlegen“. Mehrere Straßen und Verkehrsknotenpunkte sollen blockiert werden. „Von uns geht keine Eskalation aus“, kündigte eine Sprecherin des Bündnisses an. Die Polizei in Stuttgart rechnet nicht mit Auseinandersetzungen und geht von einem friedlichen Verlauf aus.

In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Ereignisse in Stuttgart und Region: