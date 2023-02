1 Die Gesellschaft Möbelwagen ist Veranstalter des Umzugs. Foto: Lena Hummel

Narren bringen den Straßenkarneval nach zweijähriger Pause zurück in die Stuttgarter City. Mit dem Faschingsumzug an Dienstag erreicht das bunte Treiben seinen Höhepunkt. Wir berichten live im Newsblog.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Faschingsdienstag herrscht zwischen Tübinger Straße und Karlsplatz wieder der Ausnahmezustand. nach zweijähriger Coronapause ziehen von 14 Uhr an wieder Hexen, Karnevalisten, Guggenmusiker und Maskenträger in einem großen Umzug durch Stuttgart. Wir sind live vor Ort und halten in unserem Newsblog die Stimmung fest.

56 Gruppen haben sich bei der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen angemeldet. Etwa 1500 Teilnehmer werden beim Umzug erwartet, das sind etwa so viele wie vor der Pandemie. Start ist auf der Tübinger Straße. Weitere Stationen sind mitunter die Eberhardstraße, der Marktplatz, der Schillerplatz, der Schlossplatz, die Planie bis zum Karlsplatz, wo das Abschlussfest bis etwa 22 Uhr mit Hitradio Antenne 1 gefeiert wird.

Übrigens: Bereits am Rosenmontag hat Oberbürgermeister Frank Nopper die Narren der elf Stuttgarter Karnevalsvereine, die im Fest-Komitee Stuttgarter Karneval vereint sind, im Rathaus empfangen. Hier gibt es die Bilder des Rathaussturms.