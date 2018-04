Newsblog zum Vorfall in Münster Täter offenbar psychisch verwirrter Deutscher

Von red/dpa/AFP 07. April 2018 - 19:08 Uhr

In der Innenstadt von Münster ist am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Mindestens vier Personen, darunter der Täter, sind tot. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.





Münster - In Münster ist am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gefahren, die in der Innenstadt vor der Gaststätte Kiepenkerl im Freien saßen. Mindestens vier Personen sind dabei ums Leben gekommen. 30 sind laut Polizeiangaben verletzt, davon schweben sechs in Lebensgefahr. Der Täter hat sich laut Polizei im Anschluss in seinem Kleintransporter erschossen.

Derzeit geht die Polizei einem Gerücht nach, wonach zwei weitere Personen noch an der Tat beteiligt sein könnten. Verifiziert sei dies aber nicht. Ob es sich um einen Anschlag handelt, hat die Polizei noch nicht bestätigt. In Sicherheitskreisen hieß es jedoch, „das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann.“ Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher.

+++19.02 Uhr+++

Die blutige Tat in Münster ist nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ von einem psychisch auffälligen Deutschen begangen worden. Es liege offenbar kein terroristischer Hintergrund vor, berichtete die Zeitung am Samstag online weiter. Die Wohnung des Täters werde derzeit nach Sprengstoff durchsucht. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

+++ 18 Uhr +++

In dem Kleinlastwagen, der in Münster in eine Menschenmenge gesteuert wurde, hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deshalb sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

+++ 17.4o Uhr +++

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat sich an die Angehörigen und Opfer von Münster gewandt. „Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen“, erklärte sie am Samstag.

+++ 17.30 Uhr +++

Mindestens vier Menschen, darunter der Täter, sind tot. Von den rund 30 Verletzten schweben sechs in Lebensgefahr

+++ 17.00 Uhr +++

Die Polizei meldet, dass sich der Täter selbst gerichtet hat. Es gibt mehrere Tote und mindestens 30 Verletzte

+++ 16.45 Uhr +++

Die Polizei bittet via Twitter unermüdlich darum, dass Verbreiten von Gerüchten und Spekulationen zu unterlassen.

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte über Twitter und Facebook. Wir sind vor Ort. Bitte verlasst den Bereich der Innenstadt und geht nach Hause. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

+++ 16.35 Uhtr +++

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer äußert sich via Twitter zu dem Vorfall.

Furchtbare Nachrichten aus #Münster. Die @Polizei_nrw_ms hält Sie auf dem Laufenden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. #Kiepenkerl — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 7. April 2018

+++ 16.30 Uhr +++

Ein Kleintransporter rast in eine Menschenmenge in Münster