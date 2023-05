Newsblog zu Schüssen in Sindelfingen

22 Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort in Sindelfingen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am Donnerstagmorgen fallen auf dem Mercedes-Werksgelände in Sindelfingen Schüsse. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Wir berichten live von vor Ort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf dem Mercedes-Werksgelände in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so eine Sprecherin der Polizei.