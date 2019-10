Am Mittwoch fallen binnen kurzer Zeit in Halle/Saale und Landsberg in Thüringen Schüsse. Dabei kommen in Halle zwei Menschen ums Leben, eine Person wird festgenommen. Alle Informationen im Überblick gibt es in unserem Newsblog

Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, getötet worden. Die Polizei hat in Halle eine Person festgenommen, sie rät dennoch zur Vorsicht: Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, weiter in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Kurze Zeit später fielen auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg (Thüringen) Schüsse. Die Stadt Halle/Saale sprach nach den tödlichen Schüssen von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr wurden in Alarmbereitschaft versetzt.