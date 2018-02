Newsblog zu Olympia 2018 in Pyeongchang Zuschauer mit Attacke bei Eröffnungsfeier

Vom 9. bis 25. Februar 2018 finden in Pyeongchang in Südkorea die 23. Olympischen Winterspiele statt. In unserem Newsblog halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Pyeongchang - Die 23. Olympischen Winterspiele finden in diesem Jahr im südkoreanischen Pyeongchang statt. „New Horizons“ lautet das Motto von Olympia 2018 und soll einen neuen Blick auf das Land zeigen.

In den 17 Tagen der Winterspiele stehen 102 Medaillen-Entscheidungen an. 92 Nationen streiten sich dabei um die Plätze auf dem Podest.

In unserem Newsblog begleiten wir die Olympischen Winterspiele 2018 und informieren über die aktuellsten Entwicklungen in Südkorea. Zudem gibt es hier unseren Liveticker, der jede sportliche Entscheidung und Vorentscheidung abbildet.

Freitag, 18:09 Uhr: Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat es einen unschönen Vorfall gegeben. Ein koreanischer Zuschauer stürmte unmittelbar nach dem gemeinsamen Einmarsch von Nord- und Südkorea den Innenraum und attackierte zwei Protagonisten der Show. Der womöglich politisch motivierte Flitzer wurde daraufhin umgehend von den Sicherheitskräften aus dem Olympiastadion verwiesen. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Der Zuschauer war über eine lange, eisige Rutsche, die den Hintergrund einer Bühne bildete, in den Innenraum gelangt. „Er ist derzeit nicht in Polizeigewahrsam, aber die Polizei untersucht den Vorfall“, sagte ein Sprecher der Winterspiele der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Freitag, 14.12 Uhr

Eiskunstläuferin Kim Yuna hat am Freitagabend um 22.09 Uhr Ortszeit (14.09 Uhr MEZ) das Olympische Feuer in Pyeongchang entzündet.

Freitag, 13.50 Uhr

Am Freitagabend um 21.42 Uhr Ortszeit haben in Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele begonnen. Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In erklärte die Wettkämpfe mit der traditionellen Begrüßungsformel auf Koreanisch für eröffnet. Athleten aus Nord- und Südkorea waren zuvor gemeinsam ins Olympiastadion eingelaufen. An der Spitze der deutschen Mannschaft hatte Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel die Fahne getragen. Insgesamt 153 deutsche Sportler nehmen an den Spielen in Südkorea teil.

Freitag, 13.13 Uhr

Mit freiem Oberkörper, Baströckchen und Sandalen hat Olympia-Exot Pita Taufatofua auch der eisigen Kälte in Südkorea getrotzt - und bei den Winterspielen von Pyeongchang für ein erstes Highlight gesorgt. Der Fahnenträger aus Tonga wiederholte bei der Eröffnungsfeier am Freitag seinen Auftritt von Rio 2016, der ihn weltberühmt gemacht hatte - wenngleich es in Brasiliens „Winter“ deutlich wärmer war. „Ich friere nicht, ich bin aus Tonga, wir sind über den Pazifik gesegelt - dagegen ist das hier gar nichts“, sagte Taufatofua, der wie vor eineinhalb Jahren mit geölter Brust erschienen war. Sichtbar stolz trug der „Coconut-Fighter“ die rote Fahne seines Landes mit dem roten Kreuz auf weißem Grund in der Ecke. Unter dem Jubel des Publikums führte er sogar ein kleines Tänzchen in seinem „Manafau“ genannten Röckchen auf.

Freitag, 12.45 Uhr

Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un haben am Rande der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang kurz für Wirbel gesorgt. Die beiden Double waren am Freitag in das Olympiastadion in Südkorea gelangt und hatten die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf der Tribüne auf sich gezogen. Kurz nach ihrem Auftritt wurde das Duo von Volunteers gemeinsam aus dem Stadion geleitet.

Freitag, 12:03 Uhr

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat begonnen. Um 20.01 Uhr Ortszeit startete am Freitag im Olympiastadion mit Glockenläuten ein gut zweistündiges Programm unter dem Motto „Frieden in Bewegung“. Als Höhepunkte der Veranstaltung standen die offizielle Eröffnung der ersten Winterspiele in Südkorea durch Staatspräsident Moon Jae In, die Entzündung der olympischen Flamme und der Einmarsch der Mannschaften auf dem Plan. Zum deutschen Fahnenträger wurde der Nordische Kombinierer Eric Frenzel gewählt.

Freitag, 11:36 Uhr:

Eine Affäre um vorenthaltene Smartphones erhitzt bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Gemüter. Im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern hatten die Sportler aus dem Iran und Nordkorea zunächst wegen internationaler Sanktionen von den Organisatoren keine Telefone erhalten. Die Entscheidung wurde zwar mittlerweile revidiert, die Iraner konnte das aber nicht besänftigen. „Unsere Athleten haben es abgelehnt, die Smartphones anzunehmen. Sie haben dem Internationalen Olympischen Komitee einen Protestbrief übergeben und warten auf eine offizielle schriftliche Antwort“, sagte Hassan Taherian, Botschafter des Iran in Südkorea, der Nachrichtenagentur IRNA.

Auf den Telefonen der südkoreanischen Marke Samsung sind Informationen zu Logistik und Wettbewerben gespeichert. Wegen des Vorfalls in Pyeongchang denkt Mohammad-Javad Azari Jahromi, im Iran Minister für Kommunikation und Technologie, laut IRNA über einen Einfuhrstopp von Samsung-Produkten nach.

Freitag, 11:30 Uhr:

Die Doping-Causa Russland hat wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang noch einmal für Wirbel gesorgt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies am Freitag die Klage von 45 russischen Sportlern und zwei Betreuern zurück. Schon am Vortag hatte die Ad-hoc-Kommission des CAS bei 13 russischen Athleten und Offiziellen ein ähnliches Gesuch abgelehnt und sich als nicht zuständig erklärt.

Die Sportler hatten auf diesem Weg versucht, doch noch an den Wettbewerben in Südkorea teilzunehmen. Nach der CAS-Entscheidung muss Russland somit auf zahlreiche Stars wie den sechsmaligen Shorttrack-Olympiasieger Viktor Ahn, Biathlon-Staffel-Olympiasieger Anton Schipulin sowie die Top-Ski-Langläufer Sergej Ustjugow und Ruslan Sacharow und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa verzichten. Damit bleibt es bei 168 Sportlern aus Russland, die für die XXIII. Winterspiele vom Internationalen Olympischen Komitee zugelassen worden sind.

Der Kreml bedauerte den Ausschluss der 45 Sportler. „Es versteht sich, dass wir unseren Athleten weiterhin helfen, ihre Rechte zu verteidigen“, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin, am Freitag in Moskau.

Donnerstag, 16:06 Uhr:

Kondom-Rekord bei Olympischen Winterspielen. Mehr als 100.000 Stück wurden im Vorfeld ausgelegt für die Sportler. Nun scheinen bereits alle vergriffen zu sein.

37,6 Stück pro Athlet soll es durchschnittlich geben. Rodler Andi Langenhan zu Bild: „Ich hab’ die Körbchen gesehen, aber die waren alle leer.“ Und das, obwohl die Spiele noch gar nicht begonnen haben. Allerdings sind schon viele Sportler im Olympischen Dorf und bereiten sich vor. Die Organisatoren müssen die Körbe also bald wieder befüllen.

Ein Sprecher des Kondom-Fabrikanten liefert die Erklärung: „Wir erwarten nicht, dass die Sportler sie alle benutzen.“ Viele Athleten würden die Gratis-Kondome als Souvenir mitnehmen. Bei den vergangenen Sommerspielen in Rio wurden insgesamt 450.000 Gummis an die 10.500 Athleten verteilt.

Donnerstag, 13:27 Uhr:

Die Kleidung der „Olympischen Athleten aus Russland“ (OAR) ist bei den Konkurrenten sehr beliebt. „Unsere Athleten wurden in den ersten Tagen hier schon häufig gefragt, ob sie die Kleidung tauschen möchten“, sagte Stanislaw Posdjnakow, der Chef de Mission des Teams. Er trug als offizielle Teamkleidung eine schlichte graue Kapuzenjacke des russischen Sport- und Freizeitkleidungs-Herstellers Zasport. Die OAR-Kollektion kommt nach den Spielen nicht mehr bei Wettkämpfen zum Einsatz, falls das IOC die Sanktionen gegen die Russen aufhebt. Die Kleidungsstücke sind also rar. Das Curling-Mixed-Team war am Morgen beim ersten OAR-Auftritt in weißen Polohemden und schwarzen Hosen aufs Eis gegangen.

Donnerstag, 12:34 Uhr:

Biathlet Michael Rösch hat auch einen Start bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking nicht ausgeschlossen. „Der Plan ist, bis 2022 weiterzumachen. Aber das kann ich nicht versprechen, ich muss Jahr für Jahr auf meinen Körper hören“, sagte der 34-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Pyeongchang.

Der einzige noch aktive deutsche Biathlon-Olympiasieger feiert zwölf Jahre nach dem Gold-Coup mit der Staffel nun sein Olympia-Comeback für Belgien. Der 2012 im deutschen Team ausgemusterte Rösch hatte die belgische Staatsbürgerschaft angenommen und bildet nun mit dem ebenfalls gewechselten Franzosen Florent Claude das belgische Team.

Donnerstag, 11:44 Uhr:

In der Umgebung der Wettkampfstätten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ist die Anzahl der Norovirus-Fälle auf 128 angestiegen. Das teilte das Organisationskomitee POCOG am Donnerstag mit. Demnach seien 42 neue Fälle aufgetreten.

Der Großteil der Infektionen wurde aber aus dem Horeb Youth Center, also nicht in unmittelbarer Umgebung zu den Winterspielen vermeldet. Die beiden olympischen Dörfer für die Athleten in Pyeongchang und Gangneung seien nicht betroffen. In der Küstenstadt finden die Eiswettbewerbe statt.

Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

Donnerstag, 11:28 Uhr:

Ein Übersetzungsfehler hat kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) im norwegischen Team für einen Eier-Überschuss gesorgt. Nachdem sich die Köche der Skandinavier dem „Translator“ einer Internetsuchmaschine bedient hatten, erhielten sie versehentlich eine halbe LKW-Ladung - 15.000 statt der gewünschten 1500 Eier. Ziemlich viel für 109 Athleten. „Wir waren total überrascht, als sie die Eier brachten“, sagte Koch Stale Johansen der Zeitung Aftenposten: „Es hörte gar nicht mehr auf.“ Zu ihrem Glück konnten die Norweger die überschüssigen Eier letztlich zurückgeben. Dennoch planen die Köche für die Spiele Eier in allen Varianten, wie Johansen augenzwinkernd anmerkte: „Es wird Omelett geben, gekochte und gebratene Eier sowie Rührei mit Räucherlachs.“ Das Problem bei der Übersetzung könnte laut der englischen Zeitung Guardian auf die komplizierte Zählweise im Koreanischen zurückzuführen sein, die verschiedene Systeme für verschiedene Zwecke vorsieht. Schon eine kleine Änderung könne da aus der Zahl 1500 leicht die Zahl 15.000 machen.

Donnerstag, 11:01 Uhr:

Die Eröffnungsfeier gehört mit der Schlussfeier zu den großen feierlichen Zeremonien Olympischer Spiele. Die traditionellen Elemente sind in der Olympischen Charta festgelegt. Inhalte, Programm und Zeitplan der Feier müssen von den Organisatoren des Gastgeberlandes beim Internationalen Olympischen Komitee zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Eröffnungsfeier beginnt mit dem Abspielen der Nationalhymne der Gastgeber. Zu den wichtigsten Punkten der Zeremonie zählt der feierliche Einzug der Teams der teilnehmenden Nationen. Ebenso das Freilassen von Tauben als Symbol des Friedens. Los geht’s am Freitag um 13 Uhr.