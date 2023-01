9 In Lützerath steht ein Großeinsatz der Polizei bevor. Foto: StZ/StN

Von Mittwoch an ist mit der Räumung des von Klima-Aktivisten besetzten Weilers Lützerath im Rheinland zu rechnen. Wir sind vor Ort und berichten in einem Newsblog über das aktuelle Geschehen.















Der zur Stadt Erkelenz gehörende Weiler Lützerath im Rheinland soll abgebaggert werden, damit die darunter liegende Braunkohle gefördert werden kann. Doch in der von ursprünglichen Bewohnern verlassenen Ortschaft haben sich Aktivisten angesiedelt, die das Gebiet verteidigen wollen. Die Polizei plant einen Großeinsatz, der nach eigenen Angaben bis zu vier Wochen dauern könnte. Der Zeitpunkt der Räumung ist ungewiss, am Mittwoch könnte sie nach Polizeiangaben aber beginnen. Wir berichten in unserem Newsblog über die aktuellen Geschehnisse.

Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Boden und Häuser des von Ackerbau geprägten Ortes gehören RWE. Aktivisten sehen für das Abbaggern und Verbrennen der Kohle aber keine Notwendigkeit.

Hintergrund des Polizeieinsatzes ist eine Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg zur Räumung des Dorfes. Die Allgemeinverfügung untersage Personen den Aufenthalt vom 23. Dezember 2022 bis zum 13. Februar 2023.