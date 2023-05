Kundgebung am Hauptbahnhof ist beendet

Newsblog Fridays for Future in Stuttgart

Stuttgart und einige Städte in der Region sind am Freitag wieder Schauplatz von Kundgebungen und Demonstrationen im Zusammenhang mit der Klimakrise gewesen. Lesen Sie in unserem Newsblog die Ereignisse des Tages nach.









Stuttgart - Mit mehreren Demonstrationen haben am Freitag diverse Gruppen auf ihre Anliegen rund um die Klimakrise und die Energiewende aufmerksam gemacht. Dies führte zu Straßensperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Stuttgarter Innenstadt und beim öffentlichen Nahverkehr. Aber auch in mehreren Orten rund um Stuttgart haben Aktionen und Kundgebungen stattgefunden.