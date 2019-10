1 Martin Garrix ist der geborene Entertainer. Foto: Instagram/@martingarrix

Martin Garrix gehört mit gerade einmal 23 Jahren zu den erfolgreichsten Electro-DJs der Welt. Im kommenden Jahr wird er als einer der größten Acts auf dem Southside-Festival auflegen.

Stuttgart - Seit nun drei Jahren in Folge wählen Fans und Experten Martin Garrix auf Platz 1 der berühmten DJ Mag Rangliste der besten DJs weltweit. Wir haben dem jungen Niederländer einige Fragen zu seinem Erfolg, seinem rasanten Aufstieg, Idolen und den deutschen Fans stellen können.

War es dein Kindheitstraum, ein weltbekannter DJ zu werden oder hattest du als Kind einen anderen Lieblingsberuf?

Als ich noch ein Kind war, war es gar kein richtiger „Job“, berühmter DJ zu sein. Trotzdem trat ich schon mit elf Jahren als DJ Marty auf, DJ Tiesto war mein Idol. Obwohl ich das Auflegen damals sehr gemocht habe, hätte ich niemals erwartet, zwölf Jahre später hier zu stehen und das zu tun, was ich am meisten liebe.

Was braucht es, um einen Fuß ins DJ-Business zu bekommen und erfolgreich zu sein?

Da könnte ich eine Million Dinge aufzählen, aber ich denke, das Wichtigste ist die Liebe zur Musik und die Leidenschaft, Neues zu kreieren. Wenn du wirklich leidenschaftlich dafür bist, was du tust, gewinnst du mehr und mehr Willenskraft, um jeden Tag deine Ziele zu erreichen. Für mich hat alles mit der Liebe zur Musik begonnen. Ich hätte nie gedacht, einmal ein DJ zu sein, der die ganze Welt sehen kann, aber durch meine Liebe zur Musik und meine Ausdauer, die Musik zu machen, die ich liebe, habe ich das erreicht.

Wie hast du dich nach deinem kometenhaften Aufstieg mit dem Song „Animals“ gefühlt?

Ich habe so vieles gleichzeitig gefühlt. Einen solchen Durchbruch zu erleben ist einfach so unwirklich. Ich hatte vor „Animals“ eigentlich gar nichts richtig released. Dann mit meiner ersten Veröffentlichung so abzugehen, ist einfach unglaublich. Vor allem am Anfang war es manchmal etwas überwältigend. Natürlich bin ich sehr stolz auf mich und sehr dankbar für alles, was ich sehen und erleben konnte seit ich mit Animals durchgestartet bin.

Was bedeutet es dir, der jüngste DJ der Geschichte zu sein, der auf Platz 1 der DJ Mag Rangliste gelandet ist und diesen Titel drei Jahre in Folge zu verteidigen?

Ich bin so dankbar für alle meine Fans, dich mich drei Jahre hintereinander auf Platz 1 gewählt haben. Letztes Jahr konnte ich es wirklich nicht glauben, den Titel noch einmal gewonnen zu haben.

Hattest du Vorbilder oder Künstler, zu denen du aufgeschaut hast, bevor du berühmt wurdest?

Ja, DJ Tiesto war wirklich mein größtes Idol, als ich aufwuchs. Ich hatte großes Glück, in meiner frühen Karriere von ihm entdeckt worden zu sein. Er hat mich seitdem betreut und unterstützt. Ich schaue immer noch zu ihm auf, da er so viel Erfahrung in der Szene hat. Deshalb lerne ich nach wie vor von ihm.

Welche anderen Künstler inspirieren dich heute?

Ich versuche, von jedem, den ich treffe, etwas zu lernen. Das hat mir schon so viel gebracht. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und lasse mich einfach durch deren Art zu denken inspirieren.

Wie gefällt dir Deutschland?

Ich liebe Deutschland! Deutsche sind so nett und gastfreundlich jedes Mal, wenn ich auf die Bühne komme. Egal ob es in einem Club oder auf einem Festival ist, geht die Menge einfach ab und gibt mir ein unglaubliches Gefühl. Die deutschen Fans sind super.

Was war deine verrückteste Erfahrung während einem Konzert oder einem Festival-Auftritt?

Ich hatte so viele tolle, verrückte und wilde Erlebnisse während Konzerten oder Auftritten. Da könnte ich keins auswählen. Jede Erfahrung ist einzigartig und ich hatte so viele lustige. Ich versuche jeden einzelnen Moment, in dem ich die Welt bereisen und so wundervolle Erfahrungen machen kann, zu genießen.