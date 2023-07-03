News zu den Stuttgarter Kickers: Künftiger Kickers-Ligarivale Eintracht II holt Patrick Glöckner als Coach

1 Patrick Glöckner war bis Januar 2025 Chefcoch bei Drittligiste 1860 München. Foto: IMAGO/Picture Point Foto:

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.











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Die Stuttgarter Kickers wollen in der kommenden Saison der Regionalliga unter dem neuen Trainer Holger Bachthaler mit klarem Spielsystem und intensivem Spiel gegen den Ball erfolgreich Fußball spielen und so weit wie möglich oben landen.