News zu den Stuttgarter Kickers: Künftiger Kickers-Ligarivale Eintracht II holt Patrick Glöckner als Coach

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Die Stuttgarter Kickers wollen in der kommenden Saison der Regionalliga unter dem neuen Trainer Holger Bachthaler mit klarem Spielsystem und intensivem Spiel gegen den Ball erfolgreich Fußball spielen und so weit wie möglich oben landen.
Hier in diesem Newsblog beliefern wir Sie mit den neusten Entwicklungen rund um die Kickers. Welche Neuzugänge sind im Gespräch? Gibt es Verletzte? Was planen die Ligakonkurrenten? Wie ergeht es ehemaligen Blauen? Hier erfahren Sie es.
Der Kader 2026/27 (Stand 22. Juni)
Tor: Felix Dornebusch, Leon Neaime, Thomas Bromma
Innenverteidiger: Vincent Schwab, Ardi Mulaj, Malik Sama (Neuzugang FV Illertissen U19), Jacob Danquah (fehlt noch nach Kreuzbandriss), Elivr Zukaj (Neuzugang Bahlinger SC).
Rechte Außenbahn: David Udogu, Christoph Meister (Neuzugang SpVgg Greuther Fürth II).
Linke Außenbahn: Nico Fundel, Melkamu Frauendorf, Nico Molinari (Neuzugang Normannia Gmünd).
Zentrales Mittelfeld: David Tomic, Lukas Kiefer, Maximilian Zaiser, Nico Blank, Ben-Luca Fisher (Neuzugang FSV Frankfurt).
Offensives Mittelfeld: Christian Mauersberger, Nevio Schembri, Lirijon Abdullahu (fehlt noch wegen Kreuzbandriss), Leandro Mendes Rangel (Neuzugang eigener Nachwuchs).
Sturm: David Stojak, Samuel Unsöld, Laurin Völlmerk (Neuzugang TSV Aindling), Yannick Glessing (Neuzugang FV Illertissen).
Abgänge
David Mitrovic (ausgeliehen an FC Nöttingen), David Braig (TSV Essingen), Mario Borac (Heracles Almelo/Niederlande), Milan Petrovic (Ziel unbekannt), Meris Skenderovic (Ziel unbekannt), Per Lockl (SSV Ulm 1846), Marlon Faß (Leihende Dynamo Dresden/zur SG Sonnenhof Großaspach), Flamur Berisha (VfR Mannheim).
Der Kader 2026/27 (Stand 20. Juni)
Tor: Felix Dornebusch, Leon Neaime, Thomas Bromma
Innenverteidiger: Vincent Schwab, Ardi Mulaj, Malik Sama (Neuzugang FV Illertissen U19), Jacob Danquah (fehlt noch nach Kreuzbandriss), Elvir Zukaj (Neuzugang Bahlinger SC).
Rechte Außenbahn: David Udogu, Christoph Meister (Neuzugang SpVgg Greuther Fürth II).
Linke Außenbahn: Nico Fundel, Melkamu Frauendorf, Nico Molinari (Neuzugang Normannia Gmünd).
Zentrales Mittelfeld: David Tomic, Lukas Kiefer, Maximilian Zaiser, Nico Blank, Ben-Luca Fisher (Neuzugang FSV Frankfurt).
Offensives Mittelfeld: Christian Mauersberger, Nevio Schembri, Lirijon Abdullahu (fehlt noch wegen Kreuzbandriss), Leandro Mendes Rangel (Neuzugang eigener Nachwuchs).
Sturm: David Stojak, Samuel Unsöld, Laurin Völlmerk (Neuzugang TSV Aindling), Yannick Glessing (Neuzugang FV Illertissen).
Abgänge
David Mitrovic (ausgeliehen an FC Nöttingen), David Braig (TSV Essingen), Mario Borac (Heracles Almelo/Niederlande), Milan Petrovic (Ziel unbekannt), Meris Skenderovic (Ziel unbekannt), Per Lockl (SSV Ulm 1846), Marlon Faß (Leihende Dynamo Dresden), Flamur Berisha (VfR Mannheim).