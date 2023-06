1 Sportdirektor Christian Werner (li.) und Trainer Ramon Gehrmann: Nur noch bis Saisonende in Freiberg vereint? Foto:

Egal, ob es für den SGV Freiberg im Duell mit den Stuttgarter Kickers zum Direktaufstieg reicht oder nicht, klar ist, dass Marco Grüttner seine Karriere beenden wird. SGV-Sportdirektor Christian Werner zieht es in die dritte Liga, Ex-Kickers-Coach Tobias Flitsch wieder in die Oberliga, und auch von Mijo Tunjic gibt es Neuigkeiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wohl dem, der solche Stürmer hat. Beim 7:1 von Spitzenreiter SGV Freiberg gegen den FV Lörrach-Brombach traf Marcel Sökler viermal und hat nun 27 Saisontreffer auf dem Konto. Marco Grüttner erzielte zwei Tore und steht mit 34 Saisontreffern an der Spitze der Torschützenliste der Fußball-Oberliga. Nun kann die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann am letzten Spieltag am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit einem Sieg beim FC Nöttingen wegen der aktuell um 22 Treffer besseren Tordifferenz aus eigener Kraft den Direktaufstieg klarmachen. Nur wenn der SGV Zähler liegen lässt, können die punktgleichen Stuttgarter Kickers (bei den SF Dorfmerkingen) noch auf Platz eins vorrücken. „Nöttingen ist ein individuell stark besetztes Team, dass einem immer weh tun kann, doch die Aufgabe der Kickers in Dorfmerkingen wird kein Stück leichter“, sagte SGV-Sportdirektor Christian Werner.