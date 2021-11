1 Marco Grüttner (re., neben Marcel Sökler) brachte mit einem Doppelschlag den SGV Freiberg beim FV Lörrach-Brombach auf die Siegerstraße. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die SF Dorfmerkingen können vor ihrem Gastspiel bei den Stuttgarter Kickers kein Erfolgserlebnis feiern, der SV Fellbach gewinnt 8:0. Es gibt noch weitere Neuigkeiten aus dem Amateurfußball. Wir präsentieren sie in Splitterform.















Stuttgart - Am Samstag hatten sich die Stuttgarter Kickers mit dem 4:3 beim SV Oberachern erstmals in dieser Saison an die Oberliga-Tabellenspitze gesetzt. Am Sonntag holte sich der SGV Freiberg den Platz an der Sonne mit einem 3:0 beim Schlusslicht FV Lörrach-Brombach wieder zurück. Marco Grüttner (60./61./Saisontore 16 und 17) und Yannick Thermann (85.) machten mit ihren Toren den Favoritensieg perfekt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Der Gegner war deutlich stärker, als die Tabelle vermuten lässt. Auf dem tiefen Platz gegen ein 5-4-1-System des Gegners war das vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr reife Leistung“, sagte SGV-Sportdirektor Christian Werner, der ein Sonderlob an das Trainerteam um Chefcoach Evangelos Sbonias verteilte: „Die Mannschaft wurde in der Trainingswoche perfekt auf den Gegner eingestellt.“ Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt der SGV den FC Nöttingen, dann kommt eine Woche später der SV Oberachern, ehe es am 11. Dezember zum Spitzenspiel zu den Stuttgarter Kickers geht.

Oberligist SF Dorfmerkingen, am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) letzter Hinrundengegner der Stuttgarter Kickers, steckt in großen Personalnöten. „Wir haben für unsere derzeitigen Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht, hatten sogar ein Chancenplus“, sagte SFD-Trainer Helmut Dietterle nach dem 0:1 gegen die Sport-Union Neckarsulm. Mit Blick auf das Spiel in Degerloch meint der Ex-VfB-Profi: „Zum Glück sind keine weiteren Ausfälle dazugekommen. Wir sind natürlich krassester Außenseiter, wollen aber trotzdem versuchen, den Kickers Paroli zu bieten.“

Ein Sechs-Tore-Spektakel bot das 3:3 im Oberligaduell zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der TSG Backnang. „Schade, dass wir in dieser intensiven und unterhaltsamen Begegnung einen 3:1-Vorsprung hergeben, doch diese bärenstarke Backnanger Mannschaft hat sich den Punkt mehr als verdient. Uns fehlt derzeit die Leichtigkeit“, sagte Bissingens Sportlicher Leiter Oliver Dense. „Ich ziehe den Hut vor unserem ganzen Team, mit welch großer Moral sie den 0:2- und 1:3-Rückstand weggesteckt hat“, lobte Backnangs Sportvorstand Marc Erdmann sein Team.

Zwei ehemalige Spieler der Stuttgarter Kickers schnürten einen Tore-Doppelpack: Luca Pfeiffer traf zweimal für Zweitligist Darmstadt 98 beim 4:0 gegen den FC St. Pauli, Markus Mendler erzielte beide Treffer zum 2:1 von Regionalligist FC 08 Homburg gegen die von Horst Steffen trainierte SV Elversberg.

Vergangene Woche hatte Verbandsligist VfB Neckarrems überraschend Titelkandidat TSV Essingen mit 4:2 besiegt, nun setzte es ein 0:8-Debakel beim SV Fellbach. Bei den hochgewetteten Essingern geht die Talfahrt dagegen weiter: Auch zu Hause gegen den FSV Hollenbach unterlag des Team von Trainer Stephan Baierl mit 0:1. „Wir kommen leider auf der letzten Rille daher. So viele verletzte Spieler habe ich noch nie erlebt. Wir müssen unseren Kader mit Spielern aus der Kreisliga-B-Mannschaft auffüllen“, sagt Essingens Abwehrmann Patrick Auracher, der sich zur Schiedsrichterleistung von Jochen Rottner (vergangene Woche leitete er das Spiel Stuttgarter Kickers – FC Nöttingen) nicht äußern wollte.

Landesligist (Staffel 2) TSV Weilimdorf musste bei der SSG Ulm 99 eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Alle drei Ulmer Tore erzielte Michael da Silva Malheiro.

Landesligist TSV Oberensingen bleibt mit einem 6:1-Kantersieg beim SC Stammheim an der Tabellenspitze. Stürmer Yannik Kögler traf zweimal und führt die Torjägerliste der Staffel 2 mit 19 Treffern an.

In der Landesliga, Staffel 3, ist der VfL Nagold das Nonplusultra. Auch den SV 03 Tübingen fertigte das Team von Trainer Armin Redzepagic mit 7:0 ab. Marcel Cicak traf dreimal, Walter Vegelin erzielte seine Saisontreffer 15 und 16. Der Spitzenreiter erwartet am 18. Dezember (13.30 Uhr) den Oberligisten Stuttgarter Kickers zum WFV-Pokal-Viertelfinalspiel.

Das Botnanger Kreisliga-A-Derby gewann der ASV gegen die SKG mit 2:0. „Wir hatten das Derby komplett im Griff und haben völlig verdient gewonnen“, sagte Ex-Profi Oliver Stierle, der Sportliche Leiter des ASV.