Der Altersunterschied macht ihnen nichts aus: Oscarpreisträger Nicolas Cage (60) und seine fünfte Ehefrau, Riko Shibata (29), haben sich einmal mehr strahlend auf dem roten Teppich gezeigt. Die beiden posierten am Sonntag (20. Oktober) beim 25. Newport Beach Film Festival für die Kameras.

Nicolas Cage mit Icon Award ausgezeichnet

Die 29-jährige Japanerin trug ein langärmliges schwarzes Minikleid mit Velvet-Top und Ankleboots mit Absatz, Cage kombinierte zur schwarzen Anzughose und einem schwarzen floral gemusterten Hemd ein leuchtend weißes Jackett. Auf den Fotos ist das Paar teilweise lachend zu sehen.

Lesen Sie auch

Nicolas Cage wurde bei der Veranstaltung mit dem Icon Award ausgezeichnet. In seiner mehr als 40 Jahre andauernden Karriere war der Schauspieler unter anderem in Filmen wie "Leaving Las Vegas" (1995), "Face/Off - Im Körper des Feindes" (1997) oder "Lord of War - Händler des Todes" (2005) zu sehen.

Fünf Ehen, drei Kinder von drei Frauen

Mit Riko Shibata ist Nicolas Cage seit Februar 2021 verheiratet, im September 2022 wurde eine gemeinsame Tochter geboren. Die aus Kyoto stammende 29-Jährige ist Cages fünfte Ehefrau. Von 1995 bis 2001 war er mit der Schauspielerin Patricia Arquette (56) verheiratet, 2002 heiratete er Lisa Marie Presley (1968-2023), von der er sich bereits vier Monate später wieder trennte. In dritter Ehe war Cage von 2004 bis 2016 mit der Schauspielerin Alice Kim (40) verheiratet. Im März 2019 heiratete er in Las Vegas die Maskenbildnerin Erika Koike (40) und ließ die Ehe nach vier Tagen wieder annullieren.

Neben der jüngsten Tochter, August Francesca, hat Cage noch zwei weitere Kinder: Sohn Kal El (19) aus der Ehe mit Alice Kim sowie den 33-jährigen Weston (33), der aus Cages Beziehung mit der Schauspielerin Christina Fulton (57) stammt, mit der er Ende der 1980er Jahre liiert war.