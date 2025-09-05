Newcomer räumen beim Weindorf ab: Weinbrüder triumphieren: Wie zwei Neulinge das Weindorf in Stuttgart eroberten

Die Newcomer Sezer und Enis Masalci haben sich gegen 28 Weindorf-Profis durchgesetzt und sind „Laube des Jahres 2025“. Wie haben die Brüder mit dem „Zum Rädle“ die Massen überzeugt?
Sie kamen, schenkten aus und siegten: Sezer und Enis Masalci, die beiden Betreiber der Weindorf-Laube „Zum Rädle“, haben den Publikumspreis „Laube des Jahres 2025“ abgeräumt – und das, obwohl sie in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt auf dem Stuttgarter Weindorf dabei sind. Damit haben sie sich gegen 28 andere Wirtinnen und Wirte durchgesetzt, viele von ihnen alte Weindorf-Bekannte. „Diese Auszeichnung ist sehr, sehr viel wert. Sie gehört dem gesamten Team, der gesamten Familie und dem gesamten Freundeskreis“, sagt Sezer Masalci.