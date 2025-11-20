New Yorks neuer Bürgermeister: Trump und Mamdani planen Treffen im Weißen Haus

Trump beschimpfte ihn als «Kommunisten». Nun empfängt der US-Präsident den künftigen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani.
New York/Washington - Nach heftigen Verbalattacken gegen Zohran Mamdani trifft sich US-Präsident Donald Trump persönlich mit dem neugewählten New Yorker Bürgermeister. Der Republikaner teilte auf der Plattform Truth Social mit, er werde den linken Demokraten am Freitag im Weißen Haus in Washington empfangen. Trump bezeichnete ihn in der Ankündigung erneut als "Kommunisten", der um das Treffen gebeten habe.