New Yorks neuer Bürgermeister: Mamdani siegt – Demokraten im Aufwind

New York bekommt den ersten muslimischen Bürgermeister und in Virginia und New Jersey siegen die Demokraten bei den Gouverneurswahlen.
Im Café Moka & Co im Stadtteil Queens hielt es die Gäste nicht mehr auf den Sitzen. „Alhamdulillah – Gott sei Dank“, entfuhr es der 28-jährigen Studentin Aminata Diallo. Wie alle arabischstämmigen und asiatischen jungen Leute, die sich hier zur nächtlichen Wahlparty trafen, hatte sie Zohran Mamdani gewählt. „Zohrans Geschichte spiegelt unsere Geschichte wider“, sagte Diallo unter Freudentränen den Reportern.