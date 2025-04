Was ist in New York passiert?

Ein tragischer Hubschrauberabsturz hat New York erschüttert: Am Donnerstag stürzte ein Sightseeing-Helikopter mit einer fünfköpfigen Familie aus Spanien in den Hudson River vor Jersey City – nur wenige Hundert Meter von Manhattan entfernt. Alle sechs Insassen, darunter der Pilot, kamen ums Leben.