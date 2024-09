New York: US-Rapper Combs wegen Sexhandels und Erpressung angeklagt

1 Der US-Rapper Sean „Diddy“ Combs wurde am Montag festgenommen und ist nun angeklagt worden. (Archivbild) Foto: AFP/ANGELA WEISS

Sexhandel, Erpressung, Verschwörung zur organisierten Kriminalität - der US-Rapper und erfolgreiche Musikproduzent Sean „Diddy“ Combs ist wegen schwerer Straftaten angeklagt worden. In der am Dienstag von der Staatsanwaltschaft in New York veröffentlichten Anklageschrift werden zahlreiche gravierende Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Frauen gegen den 54-Jährigen erhoben. Combs sollte im Laufe des Tages in Manhattan vor Gericht erscheinen. Er plädiert auf nicht schuldig.