New York Tausende Bienen belagern Hotdog-Stand am Times Square

Von red/dpa 29. August 2018 - 07:35 Uhr

Geschätzte 40 000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen. Foto: AP

Am beliebten New Yorker Times Square belagerten 40.000 Bienen einen Hotdog-Stand. Die Polizei musste sich um das Problem kümmern.

New York - Bienen statt Touristen: Tausende von Honigbienen haben am Dienstag einen Hotdog-Stand mitten auf dem belebten Times Square in New York belagert. Geschätzte 40 000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans verlassen hatten.

Die Besucher des Times Square machten einen großen Bogen um den Würstchenstand, die Polizei schickte ihre beiden hauptamtlichen Bienenspezialisten, um die Bienen einzusammeln. In einer knappen Dreiviertelstunde waren die Insekten sicher in einem Behälter verstaut und auf dem Weg zu einer neuen Heimat auf Long Island.