New York: Staatsanwaltschaft fordert elf Jahre Haft für Sean Combs

Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Empfehlung mit „jahrzehntelanger Gewalt“, die Verteidigung spricht von einer „drakonischen“ Strafe. Am Freitag soll entschieden werden.
Im Fall des wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rappers Sean „Diddy“ Combs (55) fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten. Die Strafe müsse die Art und Weise widerspiegeln, wie er die Taten begangen habe, hieß es in den entsprechenden Gerichtsdokumenten. Combs habe „jahrzehntelang ungehindert Gewalt“ angewendet und körperliche sowie emotionale Schäden bei seinen Opfern verursacht.