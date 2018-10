New York Schreibfehler an Brücke nach 50 Jahren korrigiert

Von red/AP 02. Oktober 2018 - 07:59 Uhr

Die Verrazzano-Brücke ist die längste Hängebrücke der USA. Foto: AP

Die Verrazzano-Brücke ist künftig richtig geschrieben. Die längste Hängebrücke der USA verbindet die New Yorker Stadtteile Brooklyn und Staten Island. Ihr fehlte seit der Eröffnung 1964 ein Buchstabe.

New York - Nach mehr als 50 Jahren hat der Staat New York einen Fehler in der Schreibweise der Verrazzano-Narrows Bridge korrigiert. Die längste Hängebrücke der USA verbindet die New Yorker Stadtteile Brooklyn und Staten Island und ist nach dem italienischen Forscher Giovanni da Verrazzano benannt, der 1524 den New Yorker Hafen entdeckte. Dennoch wurde sie seit ihrer Eröffnung 1964 nur mit einem „z“ geschrieben.

Nach Angaben des Autors Gay Talese, der in einem Buch den Bau der Brücke aufzeichnete, handelte es sich schlicht um einen Tippfehler, der nie korrigiert wurde. Am Montag unterzeichnete Gouverneur Andrew Cuomo nun ein Gesetz, mit dem der Brückenname sein zweites „z“ erhält. Der demokratische Politiker Cuomo sagte, die Änderung sei aus Respekt vor dem Forscher und der Geschichte des Staats nötig.

Die zuständige Verkehrsbehörde hatte zunächst Einwände wegen möglicher Kosten in Millionenhöhe, denen aber begegnet wurde: Zwar tritt die Namensänderung mit sofortiger Wirkung in Kraft, Straßenschilder, Prospekte und Karten werden aber erst ausgetauscht oder neu gedruckt, wenn dies in den kommenden Jahren durch normalen Verschleiß ohnehin nötig ist.