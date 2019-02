New York Pet Fashion Show

10 Außergewöhnliche Models in New York: Auf der Pet Fashion Show zeigen Vierbeiner ihre schönsten Outfits. Foto: AFP

In New York laufen nicht nur menschliche Models über den Laufsteg: Auch Haustiere präsentieren ihre „Mode“. In diesem Jahr zeigten sich Hunde ganz besonders elegant.

Stuttgart - In New York findet nicht nur alljährlich eine Fashion Show mit menschlichen Models statt, sondern auch eine mit tierischen Laufstegschönheiten. Bei diesen handelt es sich meist um Hunde in Schoßformat. Im Ballsaal des Pennsylvania-Hotels laufen die Vierbeiner für den guten Zweck über den Laufsteg. Doch nicht nur sie sind verkleidet: Auch ihre Herrchen tragen passende Outfits.

Jedes Jahr haben die Shows ein anderes Motto. So liefen die Haustiere im Jahr 2017 in Trachten verschiedener Nationen. Bei der diesjährigen Show trugen viele Vierbeiner Ballkleider und Masken.

