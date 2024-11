New York: Messerstecher tötet zwei Menschen

1 Die Polizei sperrte den Tatort ab. Foto: dpa/Yuki Iwamura

Ein Angreifer hat in New York zwei Menschen mit einem Messer getötet und ein drittes Opfer lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach Behördenangaben am Montag festgenommen.











Ein Angreifer hat in New York zwei Menschen mit einem Messer getötet und ein drittes Opfer lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach Behördenangaben am Montag in der Nähe des Sitzes der Vereinten Nationen festgenommen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits achtmal von der Polizei festgenommen worden. Das Motiv für die Bluttaten war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben griff der Mann am Montagmorgen zunächst einen 36-jährigen Bauarbeiter vor einer Baustelle in Manhattan im Westen der US-Metropole an. Zwei Stunden später attackierte er demnach einen 68-jährigen Angler am East River. Beide Opfer starben. Nahe dem UN-Hauptquartier verletzte der Angreifer laut Polizei zudem eine 36-Jährige lebensgefährlich, bevor er festgenommen wurde. Lesen Sie auch Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Ermittlern um einen 51-jährigen Obdachlosen. Bei seiner Festnahme habe er zwei blutbeschmierte große Küchenmesser bei sich gehabt, auch seine Kleidung sei blutig gewesen, sagte Polizeisprecher Joe Kenny.